Il padre di Laura Pausini a The Voice: chi è Fabrizio (e cosa ne pensa la cantante)

"Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni e sono nato a Solarolo". Sono bastate queste poche informazioni ai giudici di The Voice Senior, e a Clementino in particolare, per riconoscere nel signor Fabrizio un concorrente speciale: il papà della amata cantante Laura. L'uomo, di professione musicista, si è presentato ieri sera al cospetto dei giurati del talent condotto da Antonella Clerici, finendo per ottenere un posto in gara nella squadra di Gigi D'Alessio.

Fabrizio spiazza i giudici

Fabrizio si è esibito sulle note di Ed io tra di voi di Charles Aznavour ed ha convinto tutti e quattro i giudici, ma ha deciso di virare nel team del cantante napoletano.La passione per la musica è da sempre un fattore che accomuna Fabrizio e la sua Laura. E, finalmente, oggi l'umo decide di realizzare un sogno nel cassetto che ha da sempre: esibirsi di fronte a un grande pubblico. "L’anno scorso con la prima edizione di The Voice Senior i miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire. E così ho deciso di venire per questo motivo", confida. "Per il genere musicale che faccio sono certo che farai un ottimo lavoro", lo incalza D'Alessio. E via, si parte per questa avventura.

Chi è Fabrizio Pausini

Ma chi è Fabrizio? Settantasei anni, tutt'ora legato alla mamma di Laura, la signora Gianna Bannardini, l'amore per la musica nasce da bambino e diventa una professione che ancora oggi appartiene alla sua vita. "Tutto iniziò a 8 anni con una fisarmonica regalata da mio babbo - racconta una volta sul palco degli studi Rai - Un giorno mi contattò in maestro Pino Novelli, voleva fare un’audizione perché stava facendo l’orchestra nuova. E da lì sono partito per la professione dal 1° di aprile 1962. Ho sempre voluto fare il musicista. Ho fatto balere, club, piazza, tutto, ho girato tutto il mondo".

Cosa ne pensa la cantante

Immediato l'in bocca al lupo di Laura, che via Instagram condivide lo scatto dei nipotini che guardano il nonno: "Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia". Spettatori speciali di un percorso che è solo all'inizio.