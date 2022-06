Chi è Federica de Denaro di "Camper": dal marito ai figli, dalla carriera a Instagram

Vita privata e professionale di Federica de Denaro: dal giornalismo all’esordio televisivo con Michele Santoro. Dalla passione per la cucina a La vita in diretta. Ma chi è Federica de Denaro? Il marito, i figli e Camper. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Età, provenienza, studi, televisione

Federica de Denaro è nata a Roma il 23 giugno 1972. Sul punto di iscriversi a Lettere, opta all'ultimo minuto per la facoltà di Sociologia della Sapienza, dove riesce a laurearsi. Nel 2000 diventa giornalista professionista. Il suo esordio in televisione avviene poco prima e le permette di lavorare per il programma di Michele Santoro Moby Dick, in onda dal 1996 al 1999 su Italia 1. Successivamente Federica passa in Rai e, dalla politica, si getta a capofitto in argomenti di cronaca e di costume: diventa infatti una delle principali inviate de La vita in diretta, contenitore pomeridiano di Rai 1. E mantiene questo ruolo per ben 10 anni.

Dalla passione per la cucina a Camper

Oltre al ruolo di inviata, nel corso della sua attività a La vita in diretta Federica de Denaro cura per un po’ una propria rubrica di cucina, prevalentemente basata su ricette semplici e alla portata di tutti. La cucina è una delle sue grandi passioni, al punto da scrivere dei libri tematici: La mia cucina in diretta (2012) e Ricette d’amore (2015). Sempre su Rai 1 l’abbiamo vista in Linea Verde e L’Italia che non sai; e, dal 6 giugno del 2022, in Camper: durante il programma Tinto e Roberta Morise se ne vanno in giro per l'Italia, accompagnati al volante da Elisa Silvestrin. Federica de Denaro interviene invece dallo studio di Roma.

Vita privata, marito, figli, Instagram

Federica de Denaro è sposata da anni con Giovanni Filippetto. Classe 1964, l'uomo ha firmato tanti film e miniserie per le reti Rai. La coppia ha due figlie adolescenti: Viola e Bianca. La sua pagina Instagram è molto colorata, all’insegna di piatti semplici e gustosi, di ritratti familiari e di parentesi lavorative.