Chi è Federico Dainese, tronista di Uomini e Donne: dai genitori alla pallanuoto

Chi è Federico Dainese, nuovo tronista di Uomini e Donne? Già corteggiatore lo scorso anno di Veronica Raimondi, il pallanuotista è in cerca del grande amore. Dal lavoro allo sport, dai genitori alle donne: scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, origini, famiglia, genitori

Federico Dainese ha 25 anni ed è nato a Genova. Nella vita lavora come odontotecnico da circa cinque anni. Con i genitori ha un rapporto molto intenso: la sua professione la svolge a stretto contatto con il padre, che è nei fatti il suo capo. Pur avendo un buon rapporto con lui, è per la madre che Federico stravede. Si considera un classico “cocco di mamma” e va matto per la cucina casalinga. Le melanzane cucinate dalla madre sono per lui il piatto al quale non sa dire di no.

La pallanuoto

Federico Dainese e la pallanuoto Federico Dainese conduce una vita attiva ed è un giocatore professionista di pallanuoto: gioca infatti nel Bogliasco e vanta, tra le altre cose, uno scudetto Under 20 vinto nel 2017. Si allena con costanza e ama gli sport di squadra, quelli che ti permettono di condividere tanto (dal pubblico al privato) con i compagni di squadra; questi ultimi sono per Federico come una seconda famiglia.

Federico Dainese a Uomini e donne

Il rapporto tra Federico e le donne non è tra i più fortunati, almeno per il momento. Racconta infatti che nell’approccio risulta essere un po’ impacciato. Quando si innamora fatica a frenarsi e tende a dare tutto sé stesso, senza risparmiarsi. Il suo sogno è quello di trovare una persona speciale: una ragazza semplice e sincera, capace di amarlo per quello che lui è davvero e non attratta dal Federico pallanuotista o personaggio televisivo. Federico Dainese è un volto già noto al pubblico di “Uomini e donne”: lo scorso anno è infatti stato uno dei corteggiatori della tronista Veronica Raimondi. Lo ritroviamo adesso su Canale 5 dall’altra parte della barricata.

Federico Dainese su Instagram