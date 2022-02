Cesare Cremonini a Sanremo 2022: chi è la fidanzata Martina Margaret Maggiore

Chi è la fidanzata di Cesare Cremonini, sul palco di Sanremo 2022? E' la domanda che si fa il pubblico vista la proverbiale riservatezza del cantante bolognese, solitamente restio a condividere il suo privato col pubblico. Il suo nome è Martina Margaret Maggiore e su di lei c'è ben poco da sapere, poiché condivide col compagno l'amore per la privacy. Ecco cosa si sa sul suo conto, dal lavoro alla vita privata, fino ad un profilo Instagram blindato in cui accoglie (appena) cinquantamila follower (appena se si considera il target dei volti noti).

La storia d'amore

Martina e Cesare si sono incontrati per la prima volta nel 2019, nove anni dopo la fine della storia di lui con la collega Malika Ayane, durata un anno. O almeno a quel periodo risale l'ufficializzazione della storia, tenuta in un primo momento al riparo e poi condivisa con i fan nell'agosto di quell'anno pre-pandemico: il cantante e la sua ragazza lo hanno fatto con uno scatto in cui si mostravano l'uno al fianco dell'altra in giro per le montagne in Sidecar. "Buon viaggio, share the love", era la didascalia a corredo, che parafrasava una delle canzoni più amate dell'artista. Poi, da allora, un amore vissuto sempre al riparo dai riflettori e dalle occasioni pubbliche, ma gridato in occasioni di compleanni e ricorrenze con reciproche (e romantiche) dediche online.

Chi è Martina Margaret Maggiore

Di Martina, si diceva, si sa molto poco. Bellissima, castana con occhi scuri, è riminese di nascita ed avrebbe lavorato da ragazza come bagnina presso l'Acquafan di Riccione. A Bologna, città del cantautore, si sarebbe trasferita per gli studi universitari. Mai un'intervista rilasciata, mai dichiarazioni esternate con l'obiettivo di attirare l'attenzione mediatica. la differenza d'età: 25 lei e 51 Cesare, non è mai pesata.

A lei ha dedicato la canzone Giovane e Stupida

A lei Cesare ha dedicato nel 2020 il brano "Giovane e stupida", uscita ad aprile, nel pieno della pandemia. "In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: 'stupido' nel mio vocabolario dell'amore assume quasi sempre il suo significato originario: stup?re, stupire", ha spiegato il cantante rispetto alle critiche.