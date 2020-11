Lo strano mistero della fidanzata di Damiano Carrara di Bake Off Italia

Un selfie di coppia, oltre 160mila like, la posizione tra i trend topic raggiunta su Twitter e la domanda: ma chi è la fidanzata di Damiano Carrara, il bellissimo chef di Bake Off Italia? E' la domanda che si pongono gli utenti della rete dopo la foto misteriosa pubblicata nel pomeriggio di oggi. Già perché nello scatto si vede solo il bel visino del cuoco toscano e non viene svelata l'identità della fortunata donna.

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara?

Nel post, infatti, vediamo il meraviglioso sorriso di una donna bionda di cui è premurosamente celato il volto. "Smile" è la vaga didascalia a corredo. Impossibile arrivare a capirne il nome dal momento che la signora Carrara non è taggata né il suo nome appare tra i commenti in calce la romantica dedica. Tra i tanti commenti che chiedono ulteriori dettagli (e si struggono al pensiero che Damiano non sia più su piazza), spunta invece quello di Katia Follesa, che con cui lui conduce Bake Off Italia e che sembra saperne qualcosa di più, visto che lascia in calce tanti cuoricini e l'emoticon di un occhiolino.

Non è la prima volta che Damiano condivide un'immagine con la fidanzata evitando di spiegare di chi si tratti. Già dieci giorni fa, infatti, aveva fatto molto chiacchierare la fotografia di due profili al tramonto su sfondo marino: anche in quel caso, l'unica cosa riconoscibile erano i lunghi capelli della donna.

Chi è Damiano Carrara

E' probabile che il 'giallo' sia legato all'intenzione del 35enne di mantenere massimo riserbo sul suo privato, come fatto finora. Poco o nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale. Molto, invece, sul versante professionale. Nato a Lucca, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublio e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano («Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo»), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.

"Damiano Carrara":

