Chi è la (misteriosa) fidanzata di Elly Schlein?

"Sono una donna. Amo un'altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna". La sua relazione Elly Schlein, 37 anni, l'ha sfoggiata per prima alla chiusura della campagna elettorale del Pd, in occasione di quelle elezioni politiche che l'avrebbero vista imporsi di lì a poco come leader del Partito Democratico (e come alternativa politica alla premier della maggioranza Giorgia Meloni). Eppure poco o nulla è dato sapere circa la donna che le è al fianco da qualche anno, in merito alla quale conosciamo solo informazioni carpite dai giornalisti più pruriginosi circa il suo privato.

"La sua ragazza? Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly", ha fatto sapere il Corriere della Sera dopo essersi messo sulle tracce della dolce metà di Schlein. Tra le deduzioni che è possibile avanzare, c'è poi la durata del loro rapporto: sarebbero fidanzate da almeno tre anni. Questo perché proprio tre anni fa Schlein ha fatto pubblicamente coming out dichiarandosi impegnata.

Era il 2020 e, durante una puntata del programma L'assedio di Daria Bignardi, la futura segretaria del PD diceva: "Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta. Cammina sempre fianco a fianco, questo è l'importante". Occasione delle dichiarazioni era l'intenzione di confutare una frase infelice pronunciata da Amadeus, che in una conferenza stampa su Sanremo aveva lodato la capacità della modella Francesca Sofia Novello di stare "un passo indietro" rispetto al suo compagno, il campione di motociclismo Valentino Rossi.

Cammina insomma sempre al fianco ma "pizzicarle" insieme è parso per ora impossibile. Una riservatezza che sarà sempre più difficile da mantenere ora che i paparazzi punteranno i loro obiettivi sulla coppia.