Chi è Sara Barbieri, fidanzata incinta di Fabrizio Corona: dai "genitori contrari" al lavoro

Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona, è incinta. L'annuncio è arrivato direttamente dalle parole dell'ex re dei paparazzi, che si è detto felice di questa novità, arrivata nell'anno in cui compie cinquant'anni: "L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro", ha dichiarato al settimanale Chi. Ma chi è la ragazza con cui metterà al mondo un figlio? Riservata circa la sua vita privata, non ha mai rilasciato interviste, anche se con l'ex fotografo è legata ormai da tre anni. L'unica apparizione televisiva risale a quest'inverno, quando Mara Venier l'ha invitata qualche minuto in scena a Domenica In, appena il tempo di presentarsi, mentre Corona stava facendo una intervista in studio.

Per Sara, giovanissima, si tratta del primo figlio, mentre per Fabrizio è la seconda esperienza con la paternità dopo Carlos, avuto 19 anni fa dalla modella Nina Moric, sua ex moglie. "Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme", ha raccontato Fabrizio. Non a caso nel 2022 i due avevano annunciato le nozze, poi rimandate.

Età e lavoro

Ma chi è insomma Sara Barbieri? Poco è dato sapere sul suo conto. Di certa c'è la professione: è una modella, proprio come la prima moglie di Corona, e ha lavorato per numerose campagne pubblicitarie di brand importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. È nata nel 2000, ha 24 anni, ma la differenza d'età non sembra aver mai pesato sulla coppia. "È vero sono più grande di lei di 26 anni" ha confidato Corona "ma Sara non è una bambina, è la persona con l'anima e l'intelligenza più profonde che abbia mai incontrato". E ancora: "Quello che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio". E così è stato.

La famiglia di origine

Piuttosto preoccupata sarebbe la famiglia di lei, originaria di Firenze. A quanto si apprende Sara avrebbe infatti alle spalle una buona famiglia che, quando ha scoperto della relazione con Corona, "per i primi tre mesi" sarebbe rimasta "rimasta senza fiato". A chi le ha domandato "Ma i tuoi appoggiano la tua relazione con Fabrizio?" la modella non ha esitato e ha prontamente ribattuto: "Penso che siano affari miei". Insomma, su questo punto ci sarà un po' di lavoro da fare.

Ex fidanzati

Prima di Fabrizio Corona, la modella avrebbe avuto una relazione con un'altra celebrità. Si tratta del rapper Salmo, con cui avrebbe convissuto durante il periodo del lockdown, per poi decidere di separarsi.

Il profilo Instagram

Il profilo Instagram di Sara Barbieri conta oltre 75mila follower. Qui ogni giorno la modella condivide scatti della sua vita nel mondo della moda, tra shooting e retroscena, oltre all'amore per il suo Fabrizio. Presto anche un bebè si aggiungerà al feed.