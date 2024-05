Chi è Giulia Berdini: la fidanzata di Franco Di Mare, vicina fino all'ultimo al giornalista

Accanto al giornalista Franco Di Mare fino all'ultimo c'è stata la fidanzata Giulia. Estranea al mondo dello spettacolo, la 33enne faceva coppia da qualche anno col conduttore Rai, morto oggi a seguito di un tumore, un mesotelioma nello specifico. I due si erano sposati appena due giorni fa, in un gesto estremo con cui Di Mare ha voluto suggellare per sempre il loro amore.

L'annuncio della malattia era arrivato appena due settimane fa. E proprio in quell'occasione Di Mare, 68 anni, aveva voluto sottolineare il supporto fondamentale avuto da Giulia. "Faccio una vita bellissima, sa?" aveva detto al giornalista del Corriere. "Sto con le persone che amo. Le mie care sorelle. Sono protetto e accudito, mi sento un piccolo sultano. Ci fissiamo sempre col primo amore - il mio, al liceo, fu una ballerina del San Carlo - ma il più importante è l’ultimo, che ti accompagna nei passi finali. Per me è Giulia. Stiamo insieme da otto anni. Tra noi ce ne sono più di 30 di differenza, prima si notava meno".

Ma chi è Giulia? Anni fa, ovvero qualche anno dopo che i due già avevano cominciato a frequentarsi, si cominciò a parlare di una relazione tra i due. Fu Franco a confermare tutto, soprattutto per frenare i pettegolezzi in merito alla giovane età della ragazza, estranea al mondo dello spettacolo. E, soprattutto, per spiegare che la relazione era cominciata solo dopo la fine del matrimonio con la ex moglie Alessandra Di Mare. Giulia Berdini, classe 1991, ha 33 anni ed è romana. Lavora per una società di ristorazione, che opera proprio all'interno della Rai e di cui è manager. Non ha mai cercato i riflettori: in tutti questi anni non ha rilasciato alcuna intervista. Non ha figli, ha un cagnolino di nome Lilli. Nel suo profilo Instagram, è seguita da 37mila follower e racconta stralci della sua vita e la sua passione per la moda, cercando sempre di mantenersi riservata in merito alla sua storia con il giornalista.