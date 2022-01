Chi è Gabriele Corsi, il conduttore di Nove: dall'età alla moglie, dai figli alla carriera

Impegnato tutte le sere con Deal With It – Stai al gioco, il game show preserale di NOVE, Gabriele Corsi è uno dei più noti personaggi televisivi italiani. Scopriamo la carriera, i successi e la vita privata del comico del Trio Medusa.

Gabriele Corsi: età, programmi, carriera

Gabriele Corsi nasce a Roma nel 1971 e mostra fin da piccolo una forte passione per la comicità e lo spettacolo. Dopo il diploma scientifico nel 1990 frequenta l’Accademia Drammatica Silvio D’Amico di Roma, ma verrà espulso dopo pochi mesi per aver occupato un’aula in occasione di alcune proteste contro la guerra in Iraq.

Si laurea quindi in Scienze Politiche a “La Sapienza” di Roma e parallelamente continua a studiare recitazione. Nel 1996 entrerà nel cast de Il maresciallo Rocca nel ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Con gli anni Duemila decolla la carriera comica con il Trio Medusa; Gabriele, con Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, partecipa a Le iene, Takeshi’s Castle, Quelli che… il calcio, Zelig e tanti altri programmi tv, fino a ottenere anche il proprio Trio Medusa Late Show su Italia 1.

Dal 2016 diventa uno dei volti principali di Real Time, dove conduce il game show Take Me Out per due anni. Avrà poi varie esperienze anche in Rai, soprattutto con la conduzione di Reazione a catena – L’intesa vincente nel 2018 e il commento dell’Eurovision Song Contest nel 2021. Tornerà poi nel circuito Discovery, dove gli verranno affidati i programmi Il contadino cerca moglie e Deal With It – Stai al gioco, entrambi in onda su NOVE.

Gabriele Corsi: vita privata, moglie e figli

Gabriele Corsi è sposato dal 2002 con la giornalista di Repubblica Tv Laura Pertici. La coppia ha una figlia, Margherita, e un figlio, Leonardo. Nonostante l’età, entrambi hanno già velleità artistiche e fascino per il mondo dello spettacolo.

Gabriele vive con la sua famiglia a Roma; grande appassionato di calcio, è laziale da sette generazioni.