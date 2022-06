Chi è Gabriele Vagnato, co-conduttore del concerto Love Mi

Chi è Gabriele Vagnato, conduttore di Love Mi? Tra i presentatori del concerto evento ideato da Fedez, è una star del web. Dalle origini a YouTube, dalla fidanzata a TikTok. Ma chi è Gabriele Vagnato? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui, dalla vita privata a quella professionale.

Età, famiglia, YouTube

Gabriele Vagnato è nato l'8 febbraio del 2001 ad Asti, anche se trascorre la sua infanzia a Catanzaro. Fin dalla più tenera età dimostra estroversione e verve comica. La famiglia è anche la sua prima platea, complice di imitazioni e spettacoli dall’impronta comica. Nel 2015 comincia a utilizzare un proprio canale YouTube, che conta oggi circa 787.000 iscritti. Sul suo canale ha un programma di successo dal titolo “L’interrogazione”, fatto di interviste, siparietti comici e musica.

I primi lavori di Gabriele Vagnato

Nel corso del 2017 è in giro per molti Centri commerciali, impegnato con gli eventi “Challenge Tour” e “Muser Tour”; nel 2018 comincia a esibirsi su alcuni palchi italiani: si segnala quello del “Beautiful Festival” di BeYou; nel 2019 pubblica il suo primo libro, dal titolo “La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima!”; nel 2020 conduce i backstage dell’evento “Dream Hit – The Social Concert”, live performance a sostegno di SCENA UNITA in supporto ai lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo, mentre a dicembre pubblica sul suo canale il cortometraggio “Natale alla fine del mondo”.

2022: da Papa Francesco a Love Mi

Il 2022 è per Gabriele un anno importante: propone innanzitutto il format “Giorno di Prova: 24 ore nei panni di…”; poi fa da inviato di Tik Tok per il Festival di Sanremo; partecipa come guest star alla sit-com di Sky Uno "So Wine So Food L’uomo Delle Stelle"; conduce con Andrea Delogu, #SEGUIMI, un evento organizzato da Papa Francesco e la Santa Sede tenuto in Piazza San Pietro e pensato come raduno per giovani: in 80.000 hanno assistito allo show. Il 28 giugno 2022 è co-conduttore, insieme a Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti, di Love Mi. Si tratta di un concerto benefico organizzato da Fedez, che per l’occasione si riunisce con il suo amico di vecchia data J-Ax e che raccoglie molti degli artisti italiani più amati dalle nuove generazione. Trasmesso da Italia 1, il tutto si svolge a Piazza Duomo di Milano e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la Onlus "TOG – Together To Go", che si occupa della riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Vita privata, fidanzata

Gabriele Vagnato non ama parlare della sua vita sentimentale. Quando gli è stato chiesto di eventuali relazioni in corso, ha risposto che è fidanzato con una ragazza di nome Michela, non appartenente, comunque, al mondo dello spettacolo.

Instagram e TikTok

Gabriele Vagnato è seguitissimo su Instagram: il suo Profilo Ufficiale vanta oltre un milione di follower. Una successo che diventa straordinario su TikTok, con circa 3.800.000 follower.