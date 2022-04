Chi è Garance Thénault, protagonista della miniserie francese 'La scogliera dei misteri' su Rai 1

Il 12 aprile 2022 è arrivata su Rai 1 come protagonista della produzione franco-belga “La scogliera dei misteri”. Ma chi è Garance Thénault? Scopriamo tutto sull’attrice che interpreta Lola Brémond: dalla vita privata al debutto fino al successo, arrivato nel 2021.

Età, lavoro e carriera

Garance Thénault è un’attrice nata in Francia 30 anni fa. Nonostante la lunga gavetta, il suo successo è arrivato soltanto di recente grazie alla miniserie “La scogliera dei misteri”: motivo per il quale le notizie sulla sua vita privata scarseggiano. Sappiamo comunque che la sua è una formazione di tutto rispetto, avvenuta nella rinomata scuola teatrale Jean-Périmony di Parigi. Il suo debutto televisivo è piuttosto curioso e molto lontano dai suoi successivi ruoli drammatici: è stata infatti per diversi anni ospite ricorrente in uno show dedicato ai videogame in rete. Nel frattempo ha cominciato a recitare a teatro e proprio durante una importante rappresentazione - de “L’orso” di Anton ?echov - fu notata dal direttore di un casting televisivo. Un incontro che le fruttò una carriera televisiva cominciata nel 2016 con “Plus belle la vie”. Nel corso della sua vita l’attrice ha recitato in diversi spot pubblicitari.

La scogliera dei misteri

Il 2021 è per Garance Thénault un anno chiave: è infatti la protagonista assoluta della miniserie di genere thriller “La scogliera dei misteri”, dal 12 aprile 2022 arrivata grazie a Rai 1 anche sulle nostre emittenti televisive. Qui l’attrice interpreta Lola Brémond, una ragazza di Bordeux che, giunta in Bretagna per un colloquio di lavoro, si ritrova in una spirale di eventi ad alto tasso di suspense.

Vita privata e Instagram

Garance Thénault è molto riservata e tiene la sua vita privata lontano dai riflettori. Difficile dire se dopo il successo de “La scogliera dei misteri” qualcosa possa cambiare. Sul suo profilo Instagram l’attrice posta con discrezione foto che la ritraggono sui set di fiction e lungometraggi, alternandole con scatti quotidiani all’insegna della semplicità