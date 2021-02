Uomini e donne, chi è il nuovo tronista Giacomo: il videomaker in cerca dell'anima gemella

Nella vita di tutti i giorni ama stare dietro alla macchina di presa ma per cercare l'anima gemella ha invertito i ruoli decidendo di essere lui stesso il soggetto da riprendere. Lui è Giacomo, uno dei nuovi tronisti che nei prossimi giorni siederanno sull'ambita poltrona rossa del Trono classico.

Chi è Giacomo, nuovo tronista di Uomini e Donne: lavoro

Venticinque anni, di professione fa il video maker, ama viaggiare, è molto legato agli amici e che è una persona fondalmente timida ma al tempo stesso socievole. "E' una forma d'arte che ti permette di cattuare emozioni e sentimenti attraverso le immagini"; spiega del suo lavoro "Faccio tanti video matrimoniali, spot: il mio lavoro mi permette di connettermi con le persone".

Vita privata

Non a caso, Giacomo ama il confronto e la discussione. "Tengo molto alle amicizie: sono cresciuto e cambiato grazie ai miei amici. Mi sono sempre sentito compreso ed ascoltato da loro. Sono un ragazzo timido e allo stesso tempo socievole. Vivo di contraddizioni e contrasti, il mio carattere ha diverse sfaccettature. Dalla discussione e dal dialogo può nascere sempre un punto di vista diverso".

Ex fidanzate

In una donna cerca la semplicità, odia l'apparenza fine a sè stessa e per quello che è il suo vissuto difficilmente ha perso la testa. "In amore sono stato fortunato e sfortunato. Quando l'ho perso è stata un'esperienza tosta", confida ancora. Troverà l'amore nel salottino di Uomini e donne? Solo il tempo darà delle risposte.

LA VIDEO PRESENTAZIONE