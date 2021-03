Isola dei Famosi 2021, chi è Gilles Rocca: dal lavoro come fonico di Sanremo al successo fino alla vita privata

Gilles Rocca è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021. Il fonico, attore e regista è diventato famoso grazie ad un'inquadratura al Festival di Sanremo 2020 durante la famosa lite tra Bugo e Morgan. In molti colpiti dalla sua bellezza hanno iniziato a cercare sul web il nome del bell'intruso e così, per caso, ha avuto inizio il suo vero successo.

Isola dei Famosi 2021: chi è Gilles Rocca

Gilles Rocca è nato il 12 gennaio 1983 a Roma. La sua presenza al Festival di Sanremo è dovuta all'attività di famiglia: un'azienda che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali che è stata ingaggiata per alcune produzioni Rai tra cui lo stesso Festival. La sua comparsa sul palco sanremese lo ha reso molto famoso, ma il suo passato è costellato di grandi successi. Ha un passato da calciatore, attore e regista. Ha giocato per quattro anni nella Lazio e con il reality "Campioni, il sogno" è entrato nel Cervia. A 21 anni ha abbandonato la carriera calcistica. Ha recitato in "Carabinieri", "I Cesaroni" e anche in "Don Matteo". Milly Carlucci lo ha scelto come concorrente del suo Ballando con le stelle nel 2020 e si è aggiudicato la vittoria con Lucrezia Lando.

Chi è Gilles Rocca: fidanzata e vita privata

Gilles è molto riservato e sulla sua vita privata si sa molto poco, solo che è fidanzato con l'attrice Miriam Galanti, protagonista del film "Scarlett". Nel video di presentazione realizzato per la sua partecipazione all'Isola si è descritto così: "Appassionato di moto, deciso, amante degli animali, boxeur, leale".

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Vera Gemma (qui la scheda), Drusilla Gucci, Awed (qui la scheda), Elisa Isoardi (qui le dichiarazioni dell'ex volto Rai), Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani e ovviamente Brando Giorgi.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Due donne nel ruolo di opininiste: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. A completare la squadra è poi Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip. Elettra sarà però costretta a saltare le prime puntate a causa del covid. E che la produzione sia in cerca di un valido sostituto.