Chi è Giorgione, il carismatico cuoco di Gambero Rosso e star dei social

Uomo di punta di Gambero Rosso e uno dei cuochi più amati dagli italiani, Giorgio Barchiesi detto ?Giorgione? è noto per la sua cucina rustica, vicina al casalingo e alla genuinità. Conosciamo meglio la sua storia.

Chi è Giorgione: età, carriera, ristorante e tv

Giorgio Barchiesi nasce a Roma nel 1957 da una famiglia borghese; lascia la capitale a 19 anni, quando decide di studiare veterinaria. Non riesce tuttavia a completare il corso di laurea e intraprende così un?altra strada, dedicandosi al cibo e aprendo un?azienda agricola a Montefalco, borgo in provincia di Perugia. Nel 2006, all?interno dell?azienda, apre il suo ristorante ?Alla Via di mezzo? all?insegna del chilometro zero, con prodotti propri o del territorio. Il debutto televisivo risale al 2012, quando inizia a condurre su Gambero Rosso la serie Giorgione ? Orto e Cucina, dedicata agli ingredienti autunnali, a cui fa seguito una seconda serie dedicata al periodo estivo. Inizia così una lunga collaborazione con il canale di Sky, che affida a Barchiesi sempre più programmi: nel 2014 lo chef conduce Giorgione porto e cucina, dedicata alle ricette di mare, nel 2016 Giorgione monti e cucina, sul cibo di montagna, mentre poco dopo riprende la conduzione di Orto e cucina. La crescita di Giorgione anche sul canale YouTube di Gambero Rosso nel frattempo si fa sempre più impressionante, con video da oltre 500mila visualizzazioni. Nel 2020 conduce L?alfabeto di Giorgione, prima sui social Instagram e Facebook e poi in tv. Nel 2021 torna, sempre su Gambero Rosso, con Giorgione ? A grande richiesta.

Vita privata, curiosità e social

Giorgione è sposato con Marianna, l?adorata moglie con cui gestisce il ristorante ?Alla Via di mezzo?. Con i tre figli Giuseppe, Maria e Michele, invece, porta avanti il ristorante e hotel Country House, sempre in Umbria. Nel 2015 Barchiesi si è dovuto sottoporre a un bendaggio gastrico allo stomaco per perdere peso; l?intervento è andato a buon fine e il cuoco ha perso 60 chili.