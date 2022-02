Chi è Giovanni Angelucci: età, lavoro e vita privata del “giornalista enogastronomico”

Dal giornalismo alla gastronomia, la carriera di Giovanni Angelucci è fatta di studio e dedizione.Conosciamo meglio il conduttore di Mangio tutto tranne, in onda su Gambero Rosso.

Giovanni Angelucci: carriera e televisione

Abruzzese doc, Giovanni Angelucci cresce a Chieti, si diploma e, poco dopo, riceve quella che lui definisce la “chiamata”, e inizia a studiare all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in Piemonte. Qui, grazie all’ateneo, inizia a viaggiare e ad appassionarsi alle diverse tradizioni culinarie del mondo. Per il biennio magistrale si iscrive a Gestione e Promozione del Patrimonio Enogastronomico e Turistico e frequenta un trimestre nel New Hampshire (USA) in Eco Gastronomy, dove svilupperà la sua passione per il giornalismo e per lo slow food. Inizia così a lavorare nella redazione romana di Gambero Rosso e si iscrive all’Ordine dei Giornalisti. Diventa poi sommelier all’AIS (Associazione Italiana Sommelier), coronando il suo percorso di gastronomo. Dal 2012 inizia a lavorare a tempo pieno come giornalista freelance e a viaggiare in tutto il mondo, specializzandosi nella cucina dell’America Latina. Si trasferisce poi a Milano, dove collabora con numerose guide, quotidiani e riviste come Gambero Rosso, La Stampa, Reporter Gourmet e si dedica al reportage enogastronomico per Geographic, Sole24Ore, Tgcom24, etc. fino ad arrivare a realizzare il suo sogno di una vita: avere un programma in televisione. Nasce così il format Mangio tutto tranne per Gambero Rosso, dove Giovanni viaggia in tutto il mondo dedicando ogni episodio alla tradizione gastronomica di un paese diverso.

Vita privata e curiosità

Non si sa molto della vita privata di Giovanni Angelucci, tranne che è sposato e che ha festeggiato le nozze nello storico ristorante romano Al Biondo Tevere. Nel 2019 è stato una voce del TEDxPescara, parlando del “viaggio enogastronomico” che è la sua vita e di come la cucina e il viaggio possano arricchire il valore umano di tutti.