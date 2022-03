Chi è Giovanni Angiolini, nuova fiamma di Michelle Hunziker: dall'età al lavoro da chiurgo alle ex (famose)

Chi è Giovanni Angiolini, il nuovo (presunto) fidanzato di Michelle Hunziker? Il suo nome non è certo nuovo ai telespettatori televisivi, dal momento che l'uomo, di professione chirurgo, ha partecipato anni fa ad una edizione del Grande Fratello. Da allora però si erano perse le sue tracce. Tracce che proviamo a ripercorrere oggi che è stato immortalato nel pieno di un (tenero) bacio con Michelle. Il tutto, dall'età alle ex fidanzate famose, al lavoro, attraverso il suo profilo Instagram, dal momento che i due al momento non hanno ancora confermato né smentite la relazione.

Chi è Giovanni Angiolini: età, lavoro, Grande Fratello

Nato il 13 gennaio 1981 a Sassari, Giovanni Angiolini ha 41 anni. Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, pesa 80 kg per 1 mentro e 86 di altezza. Di professione è medico, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in ortopedia. Ma, oltre al percorso professionale, affianca da sempre anche una esposizione mediatica tale che lo ha resto anche personaggio televisivo, come sottolinea lui stesso sul suo profilo Instagram.

Giovanni Angiolini è infatti un ex concorrente del Grande Fratello. Nel 2015 è uno dei concorrenti del reality show, nella edizione numero 14: abbandonò in anticipo la Casa di Cinecittà proprio per tornare a lavorare appieno alla sua professione primaria. Diversi gli appuntamenti televisivi negli anni successivi: la rubrica "Dottor G" nel programma I Fatti Vostri (Rai Due) e numerose ospitate in tramissioni dedicate alla salute, tra cui "Buongiorno Benessere".

Ha anche scritto un libro sul benessere, uscito a giugno del 2020: "Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori" è il titolo. E chissà che magari la relazione con Michelle non sia nata proprio per via del suo impegno nel brand Goovi, lanciato anni fa dalla showgirl svizzera ed incentrato sul benessere delle donne.

Vita privata (ed ex fidanzate famose)

Residente a Milano, nato da padre operaio, la madre segretaria e due sorelle, Lisa e Stefania, la sua vita sentimentale è stata piuttosto affollata, sia prima che dopo la partecipazione al Grande Fratello.

Prima di entrare al GF, Giovanni è stato legato per tredici anni alla stessa donna. La storia finì ad un passo dall'inizio del suo percorso televisivo. Nel curriculum amoroso, anche una breve storia con Giulia Salemi, influencer di origini persiane, con cui però è durata appena un mese e mezzo.

La storia più esposta mediaticamente è senza dubbio quella con Mary Falconieri, concorrente del Grande Fratello nella sua stessa edizione. La loro sembrava una favola d'amore, che però si è conclusa con un (presunto) tradimento di lui. Oggi lei è sposata ed incinta di un altro. Si è consolata, insomma, su altri lidi. Così come starebbe facendo appunto Giovanni con Michelle Hunziker.

In passato per Giovanni anche un amore con modella e coach fitness spagnola Nieves Bolós, terminato tempo fa.

Il profilo Instagram

Non solo chirurgo, non solo volto tv, ma anche influencer. Giovanni conta oltre 370mila follower su Instagram, dove si definisce appunto L'account è raggiungibile all'indirizzo @giovanni_angiolini.

Stando a quanto emerge dai social, segue un'alimentazione salutare e pratica molto sport, soprattutto crossfit e calcio, ma ama anche gli sport acquatici.

