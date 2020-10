Chi è Giulia Salemi, nuova concorrente del Gf Vip: tutto sull'influencer, dall'amore alla carriera

Chi è Giulia Salemi, nuova concorrente del Grande Fratello Vip? L'influencer italo-persiana è uno dei tre concorrenti entrati nella Casa in seconda battuta (insieme a Stefano Bettarini e a Selvaggia Roma). Nota per aver già partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa, per lei si tratta della seconda volta all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Chi è Giulia Salemi: lavoro

Classe 1993, Giulia Salemi è una modella ed influencer per metà lombarda e metà iraniana. Nata e cresciuta a Piacenza, abbandona la città d'origine dopo gli studi alle scuole superiori per inseguire il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Il suo campo d'azione è legato principalmente ai social network, e ad Instagram in particolare dove conta oltre un milione di follower.

Nel 2014 si classifica quarta a 'Miss Italia', ma la popolarità arriva l'anno seguente con la partecipazione a 'Pechino Express' in coppia con la madre Fariba. Dopo l'apparizione in tv, i follower si moltiplicano e Giulia diventa una influencer sui social, dove il pubblico si appassiona alla sua simpatia.

Nel 2017 è opinionista fissa a 'Sbandati', programma di seconda serata condotto dal duo comico Gigi e Ross su Rai 2.

Nel 2018 partecipa al Grande Fratello Vip, dove fa molto chiacchierare per l'interesse mostrato nei confronti del coinquilino Francesco Monte.

Chi è Giulia Salemi, lo spacco troppo audace a Venezia

La vera risonanza mediatica, però, arriva nel settembre 2016, quando in occasione del red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, si presenta con un abito molto audace, caratterizzato da uno spacco definito eccessivo dai media. Con lei all'epoca c'era Dayane Mello, lei stessa attuale concorrente del GF Vip.

Chi è Giulia Salemi, il rapporto con la mamma Fariba

A far chiacchierare in questi anni è stato anche il rapporto di Giulia con la mamma Fariba Tehrani. Il legame, infatti, ha vissuto alti e bassi negli anni, spesso al centro di querelle vissute sotto l'occhio della telecamera. Fariba è stata infatti una delle prime a scagliarsi contro la storia di Giulia con Francesco Monte. La ragazza, inoltre, ha sempre sofferto l'ingerenza della madre nella sua vita professionale.

Chi è Giulia Salemi, fidanzato e vita privata

Diversi i flirt attribuiti a Giulia. Quello con il rapper Marracasch, accanto a cui viene pizzicata in occasione di diverse serate. E ancora con Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini e attuale compagno di Giorgia Palmas. Nel 2017 racconta: "Sono casta da due anni", poi l'incontro don Francesco Monte nella Casa del GF Vip.

Chi è Giulia Salemi, la storia con Francesco Monte

Ma a far parlare è soprattutto la sua liaison con Francesco Monte, nata all'interno della Casa del Gf Vip due anni fa. E' lei a prendersi da subito una cotta per lui che - dopo aver tentennato un pochino - si lascia andare ad una conoscenza. I due faranno coppia qualche mese dopo l'uscita dalla Casa, ma poi sarà lui a lasciarla (e lei ne sarà molto ferita).