Chi è Giuseppe Giacobazzi: età, nome vero, biografia e carriera del comico

Giuseppe Giacobazzi è uno storico cabarettista di Zelig, oggi “insegnante comico” a Stand Up! Comici in prova, dove cerca di trasformare i vip italiani in stand up comedian provetti, svelando trucchi e segreti dell’arte della risata. Scopriamo la sua carriera.

Chi è Giuseppe Giacobazzi: età, bio, televisione e cinema

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, nasce ad Alfonsine nel 1963, cresce nella campagna e all’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, quartiere di Bologna. Si iscrive all’Istituto Tecnico per geometri, ma non terminerà gli studi. Nel 1985 esordisce come speaker in radio, portando degli sketch di Giuseppe, contadino dall’inconfondibile accento romagnolo. Proprio attorno a questo personaggio costruirà la sua comicità, aggiungendovi poi il cognome Giacobazzi, come il marchio di un vino modenese. Negli anni Novanta Giuseppe Giacobazzi, semianalfabeta ma amante della poesia, viene aiutato dal comico Duilio Pizzocchi, che gli ritaglierà degli spazi in varie emittenti televisive locali. Nel 2005 debutta sul palco di Zelig Off, dove viene notato dagli autori di Canale 5. Dall’anno successivo fino al 2012 Giacobazzi entra così nel cast di comici dello show. Reciterà anche in diversi film, come Vacanze di Natale a Cortina, Un Natale al Sud e Tutto liscio.

Vita privata: moglie e figli

Giuseppe Giacobazzi è sposato con Roberta; la coppia ha avuto una figlia, Arianna, grazie alla fecondazione assistita.

Ha collaborato più volte con il gruppo rock demenziale Gem Boy, nelle canzoni Tritanic e Luna Pork e in alcune gag degli album Sbollata e Fiches.