Chi è Helena Prestes, la modella brasiliana di Pechino Express 2022: età, bio e carriera

Helena Prestes decide di prendere parte alla nona edizione di Pechino Express con l’amica e collega Nikita Pelizon; insieme formeranno la coppia “Italia-Brasile”. Scopriamo di più sulla modella brasiliana in gara al reality on the road condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi è Helena Prestes: età, biografia, sport e moda

Helena Prestes nasce a San Paolo nel 1990 e, fin da bambina, la sua passione è lo sport, in particolare il basket. Gioca infatti per qualche anno ma, successivamente, la sua straordinaria bellezza viene notata da un agente di moda che decide di puntare su di lei. Dopo un casting per Lojas Renner, a San Paolo, Helena inizia così a lavorare come modella e a viaggiare per il mondo per posare per alcuni famosi brand. Per lavoro si trasferisce a Milano dove, oltre al basket, coltiva anche la passione per lo yoga, di cui diventa insegnante. Gestisce inoltre un blog sul suo sito ufficiale in cui spesso racconta la sue esperienze. A Pechino Express 2022 Helena Prestes formerà la coppia “Italia-Brasile” insieme alla modella triestina Nikita Pelizon.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a Helena Prestes e Nikita Pelizon nella coppia “Italia-Brasile”, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.