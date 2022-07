Chi è Hilal Altinbilek, protagonista di Terra amara: vita privata, fidanzati e lavoro

Vita privata e professionale di Hilal Altinbilek: dalle origini agli studi, dalla televisione al cinema. Ma chi è Hilal Altinbilek? Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Dal lavoro come modella ai fidanzati, da Instagram alla soap-opera Terra amara.

Età, origini, famiglia, studi

Hilal Altinbilek nasce a Smirne (Turchia) l’11 febbraio 1991 da una famiglia di origini kosovare. Interessata e predisposta alla recitazione fin dalla più tenera età, mentre studia all’Università Economia aziendale, comincia a seguire corsi di recitazione e a prendere parte alle sue prime rappresentazioni teatrali. Nel 2009 si sposta a Istanbul dove studia recitazione presso il prestigioso Müjdat Gezen Art Center. Nel frattempo partecipa con successo ad alcuni concorsi di bellezza. Primi lavori, cinema, televisione Divisa tra il lavoro di fotomodella e la recitazione, il suo debutto sul piccolo schermo avviene nel corso del 2011, dove fa un’apparizione in una soap opera di Fox dal titolo “Derin Sular”. A partire dal 2013 – e fino al 2016 - copre un ruolo ricorrente nella serie “Karagül”, dove veste i panni di Özlem ?amverdi. Nel 2016 recita in un altro prodotto televisivo: “Hayat?m?n A?k?”. Il 2018 è invece l’anno del debutto sul grande schermo, con il film “Çocuklar Sana Emanet”, diretto da Cagan Irmak.

Terra amara

Il 2018 è per Hilal Altinbilek l’anno della svolta: è infatti la protagonista di una serie turca distribuita anche in Italia con il titolo Terra amara (in originale: Bir Zamanlar Çukurova). Trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 4 luglio 2022, ambientata negli anni ’70, è la storia di una coppia di giovani e umili innamorati, in fuga da un difficile realtà in nome dell’amore e della libertà. Hilal interpreta Züleyha, una sarta che dovrà superare molti ostacoli e confrontarsi con una società ancora schiacciata da un evidente maschilismo. La protagonista deve combattere insieme al suo amato Yilmaz in una soap opera che ha appassionato i telespettatori (non solo turchi), fino al 2022, anno di chiusura della serie. Per questo ruolo Hilal ha vinto in patria diversi premi.

Vita privata, fidanzati, Instagram

Soltanto due anni fa Hilal Altinbilek è stata paparazzata insieme a Gurur Aydo?an, figlio di dell’attrice Oya Aydo?an, attiva nel cinema turco dagli anni ’70 fino al 2016, anno della sua morte. In passato alcune voci parlavano di una relazione tra Hilal e Metin Hara, scrittore ed ex compagno della modella Adriana Lima. Tutte le riviste locali hanno fatto notare l’indubbia somiglianza fra la Altinbliek e la modella brasiliana, ma il fidanzamento fra lo scrittore e l’attrice non è stato confermato. Al momento la donna dovrebbe essere single, ma non vi sono certezze su eventuali nuovi partner. Gli ammiratori dell’attrice possono seguirla sul suo Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1 milione di Follower.