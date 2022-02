Chi è Ineke, mamma di Michelle Hunziker: dall'età al lavoro al marito

Tra gli ospiti della seconda e ultima serata dello show che celebra la vita privata e professionale di Michelle Hunziker non poteva certo mancare Ineke, l’adorata mamma della conduttrice, pronta a raccontare a Silvia Toffanin aspetti inediti del passato della sua bambina oggi al centro dello spettacolo televisivo di Canale 5 Michelle Impossible.

Non è questa la prima volta che la signora Ineke compare in tv: già in precedenti occasioni la donna aveva testimoniato la sofferenza patita accanto alla figlia negli anni in cui subì le pressioni di una setta, artefice di uno dei periodi più bui della vita della sua Michelle. Ed è anche per questo che la figlia ha fatto spesso riferimento alla sua mamma quale sostegno determinante sin dalla sua infanzia, segnata dai problemi di alcol del padre Rodolfo.

La vita privata di Ineke Hunziker: età, marito, i problemi con l'alcool

79 anni, la data del compleanno di Ineke Hunziker, il 10 ottobre, è nota ai follower di Michelle per essere la stessa della secondogenita della showgirl, Sole, prima figlia avuta da Tomaso Trussardi (nonché il giorno dell’anniversario del matrimonio con l’ex marito, sposato nel 2014). Ineke, originaria dell’Olanda, si è trasferita in Svizzera per amore di Rodolfo Hunziker, l’uomo da cui ha avuto i suoi due figli Michelle e Harold. La loro storia d’amore è naufragata dopo 27 anni a causa dei problemi di alcolismo dell’uomo di cui la stessa Michelle ha parlato in un’intervista.

"Pensavo che mio papà amasse l'alcol più di me. A un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l'amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto" ha confidato Michelle riferendo di una situazione famigliare molto difficile acuita dalla separazione dei genitori. "Quando i miei genitori si sono separati aspettavo che mio padre mi venisse a prendere. Lui mi dava appuntamento ma poiché l'alcol purtroppo ti annebbia tutto, si dimenticava. Allora io stavo ore e ore con lo zaino ad aspettare che tornasse papà e lo difendevo contro tutti" ha aggiunto ancora la showgirl che ha descritto mamma Ineke come fondamentale anche dal punto di vista economico poiché lavora duramente per sopperire alle mancanze del padre.

I figli e il trasferimento in Italia

Dopo la fine del matrimonio Ineke Hunziker si è trasferita da Sorengo, a Zuchwil, insieme ai suoi figli ancora piccoli, cercando di ricominciare una nuova vita, poi proseguita in Italia dove la figlia, giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda.

La setta di Michelle, la malattia di Ineke

Michelle Hunziker era sposata con Eros Ramazzotti ed era diventata mamma di Aurora da poco quando subì le pressioni psicologiche di una setta che la allontanò dal marito e dalla sua famiglia. Per cinque anni la showgirl non ebbe rapporti con la sua mamma che in prima persona ha riferito del dolore immenso affrontato in quel periodo e definito come un inferno. "Michelle era una ragazza giovanissima diventata mamma a 19 anni. Lei aveva tanta voglia di vivere però era anche molto insicura e fragile, è stata una preda facile" raccontò Ineke ammettendo anche che a un certo punto si era anche convinta di voler picchiare la donna responsabile del dolore della figlia.

"È stato un inferno… Io dopo 3 anni sono crollata, il mio fisico non ha retto più, continuavo a svenire… alla fine ho dovuto mettere un pacemaker, ha raccontato, rivelando come la situazione abbia avuto una eco sulle sue condizioni di salute.

L’incubo è finito quando Michelle ha avuto la forza di dire basta alla coercizione di cui era vittima e oggi i loro rapporti sono più buoni che mai, come testimoniano anche i post che spesso la conduttrice dedica alla sua mamma. "Uno dei giorni più belli della mia vita è stato quando l’ho ritrovata" ha detto di recente a Verissimo: "Quel giorno è stato come rinascere".