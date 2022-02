Chi è Joel Corry, il DJ inglese protagonista dello speciale di MTV

Salito alla ribalta con la partecipazione a Geordie Shore nel 2013, Joel Corry è oggi uno dei DJ e musicisti più popolari della scena elettronica mondiale. Lo speciale “Being Joel Corey”, in onda con i primi episodi stasera su MTV, racconta da vicino la vita del produttore inglese, permettendoci di vivere una giornata con lui e scoprire – attraverso le telecamere – i segreti della sua quotidianità.

Chi è Joel Corry: età, lavoro e carriera

Joel Corry nasce il 10 giugno 1989 a Londra e si appassiona al deejaying già a 13 anni. Diventa noto al grande pubblico quando, nel 2013, entra nel cast di Geordie Shore, il reality sulla vita degli eccentrici giovani del Nord Inghilterra - adattamento dello statunitense Jersey Shore – a cui Joel partecipa con la fidanzata Sophie Kasaei. Il debutto musicale risale al 2015, ma è nel 2019 che il DJ raggiunge la fama con “Sorry”, disco di platino nel Regno Unito e in Australia. L’EP del 2021 “Four for the Floor” sarà un successo commerciale incredibile – con i singoli “Heart & Heart” con MNKED e “Bed” con Raye e David Guetta – e consacrerà Corry come uno dei produttori più seguiti a livello globale. Nello stesso anno firmerà infatti con la Atlantic Records, riceverà tre nomination ai BRIT Awards, vincerà un Global Award e, a settembre, inizierà la sua prima tournée negli Stati Uniti.

Being Joel Corry: il documentario di MTV

La troupe di Being Joel Corry seguirà il DJ britannico durante le sue giornate, mostrandoci cosa vuol dire essere un musicista di successo oggi. Nel primo episodio vedremo Joel collaborare con Jax Jones per il suo nuovo singolo ed esibirsi al suo primo festival estivo. Successivamente i due saranno alle prese con la promozione della nuova canzone e la realizzazione del videoclip ufficiale.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 28 febbraio)

Being Joel Corry va in onda stasera in prima tv alle 22:00 su MTV (Sky canale 131).