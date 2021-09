Uomini e donne, chi è il nuovo tronista Joele: permaloso e schietto a caccia d'amore

Veneto, tatuato, è figlio di un pizzaiolo e di una cameriera, si occupa del controllo di qualità in un'azienda alimentare. Joele sogna di innorarsi e con questo obiettivo siederà sulla poltrona rossa di Uomini e donne.

Chi è Joele Milan di Uomini e donne: vita privata e lavoro

É molto legato ai genitori: "I miei genitori sono la parte migliore di me", racconta il 26enne che definisce il padre come il suo eroe. Si definisce un ragazzo dal carattere impegnativo: è permaloso e tende ad offendersi se gli si dice qualcosa che non va.

"Sono nato in una famiglia semplicissima: papà pizzaiolo, mamma cameriera. Ma piena di amore - confida - E forse proprio per questo sono stato sempre un bambino sereno. Crescendo, ho provato a non deludere i miei genitori, ma a volte non ci sono riuscito: ho visto mia mamma disperata quando ho cominciato a riempire il mio corpo di tatuaggi, o quando rientravo tardi dalla discoteca". E ancora: "I miei genitori sono la parte migliore di me".

A seguito del Covid, il padre è rimasto disoccupato. E' stato proprio Joele ad aiutarlo nella ricerca di una nuova professione. "Ho assillato il mio datore di lavoro ed oggi lavoriamo nella stessa azienda", dice con orgoglio.

Joele e l'amore

Ho avuto diverse ragazze ma solo di una si è innamorato da perdere la testa. Una storia durata tre anni e finita quando ha trovato la sua ragazza con il suo miglior amico. Ora è più sereno e sogna di innamorarsi e poter vivere del suo lavoro, dell'amore della sua famiglia e della sua compagna.

In basso, Joele di Uomini e Donne