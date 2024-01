Kate Middelton, ritratto di principessa: l'infanzia, i genitori, i fratelli e l'amore con William nato all'università

Mai un inciampo, una gaffe, una sbavatura: il ritratto di Kate Middleton così appare, impeccabile. Nei lineamenti che tracciano i contorni del viso regale per genetica predisposizione; nel portamento, solenne ma disinvolto anche durante i più rigidi cerimoniali; nel passato su cui i riflettori non sono mai riusciti a scovare ombre da rendere scheletri di un armadio che, se c'è, non conserva nulla di utile al gossip, allo scandalo, allo "shock" di dichiarazioni rilasciate un tempo e ripescate poi. Semmai vestiti, quelli sì, tanti. Ma, anche lì, incredibilmente, nulla da eccepire. E forse è anche per questo, per questa atipica normalità che contraddistingue Kate sin dalla sua prima apparizione accanto al futuro re d'Inghilterra, che oggi in tutto il mondo si muove una sincera preoccupazione per le sue condizioni di salute. Per non aver mai fatto, detto, commentato. Per il suo modo di entrare nel ruolo di futura regina con un silenzio che oggi è musica per le orecchie stanche delle urla di chi sgomita per farsi notare. E questo certo non da oggi. Basta conoscere la sua storia per rendersene conto.

La famiglia di origine

Oggi è sufficiente dire "Kate" per pensare a lei, ma all'anagrafe è Catherine Elizabeth Middleton (e al nome di battesimo "Catherine" la principessa pare tenga moltissimo che si pronunci così, per esteso), nata a Reading il 9 gennaio 1982. Primogenita di Michael Francis e di Carol Elizabeth Goldsmith, entrambi assistenti di volo, con loro Kate si trasferì in Giordania per due anni per via degli impegni del padre che prese a lavorare per la British Airways. Dopo di lei arrivarono i fratelli Philippa Charlotte detta "Pippa" - resa popolare dalla silhouette che non passò inosservata alle nozze con William - e James William, rispettivamente nel 1983 e nel 1897. Tornati nel regno unito con i figli i Middleton fondarono la Party Pieces, una società che vendeva per corrispondenza accessori per feste e che di recente è stata venduta per far fronte a una crisi finanziaria. Dopo il diploma alla St Andrew's School a Pangbourne, nel Berkshire, Kate visse per tre mesi a Firenze per imparare l'italiano e storia dell'arte, materia che determinò la scelta della facoltà universitaria e con lei tutta la sua vita.

L'incontro con William

Proprio all'università di St Andrews, in Scozia, nel 2001, avvenne il primo incontro con William su cui circolano diverse versioni. Una sostiene che sarebbe stata sua madre a spingerla a scegliere quell'istituto noto per essere lo stesso dell'erede al trono di Inghilterra, un'altra invece propende verso la casualità del ritrovo dei futuri coniugi. Come tutto ciò che riguarda i reali, quale delle due ricostruzioni sia quella esatta non si potrà mai sapere, ma la certezza che proprio tra quelle mura i loro sguardi si incrociarono per la prima volta è storia. L'invito a fare colazione con gli amici, la graduale nascita di un'amicizia e lo stupore di William di trovarsi davanti quella ragazza che sfilava in lingerie durante un défilé di beneficenza (scena riprodotta anche nell'ultima stagione di The Crown) sono le tappe degli inizi di una storia che però a Kate diede anche un po' di pensieri.

Il fidanzamento e le "pause di riflessione" (di lui)

"Waity-Katie", ovvero "Katie che aspetta" fu il nome che le affibbiò la stampa britannica per riferirsi al lunghissimo fidanzamento con William che non vedeva nozze all'orizzonte: quasi dieci, infatti, sono stati gli anni di fidanzamento prima del grande passo del 29 aprile 2011, anni durante i quali non mancarono gli allontanamenti decisi soprattutto da lui: "Non possiamo andare avanti, non funzionerà e questa relazione non ti fa bene" sono le parole di William riportate dall'esperto della famiglia reale britannica Christopher Andersen nel libro William & Kate. Una storia d'amore. Detto fatto: storia finita, dunque. Ma piuttosto che restare a subire la scelta del suo ex, Kate iniziò a viaggiare con la sorella Pippa e a condurre una vita piena di impegni e occasioni di socialità che indussero William a tornare da lei per non lasciarla più. Nell'intervista rilasciata a Tom Bradby dopo il fidanzamento sugellato dal prezioso anello di zaffiro e brillanti appartenuto a Lady Diana, William disse: "Quando ho incontrato Kate per la prima volta sapevo che c'era qualcosa di molto speciale in lei". E aveva ragione. Anche per il carattere determinato che nel 2006, quando ancora non era ufficialmente la fidanzata dell'erede al trono, la indusse addirittura a rifiutare l'invito a trascorrere il Natale a Sandringham con la famiglia reale. "Kate non avrebbe mai preso parte a un evento tanto importante per la royal family se non con un anello al dito" raccontò a proposito Tina Brown nel libro The Palace Papers: "William accettò la decisione in silenzio".

Il matrimonio e il "Kate Middleton effect"

William e Kate si sposarono il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster. 1900 gli invitati e due miliardi i telespettatori che seguirono le nozze da tutto il mondo. L'abito bianco di Alexander McQueen è rimasto nella storia della moda con il suo strascico di due metri e settanta centimetri, le decorazioni in pizzo realizzate a mano, il bouquet con un rametto di mirto proveniente dalla stessa pianta usata per quello della regina Elisabetta, la tiara regalo di Elisabetta II portata insieme agli orecchini donati da mamma e papà Middleton. Da quel momento in poi gli occhi del mondo sono rimasti puntati sulla principessa del Galles, punto di riferimento anche per uno stile che ha avuto un impatto sempre più crescente sulla moda e sui costumi inglesi e americani, definito dai media come "Kate Middleton effect". Per due anni consecutivi, nel 2012 e nel 2013, Kate è stata indicata tra le "100 persone più influenti nel mondo" dalla rivista Time.

Kate moglie, Kate riferimento per eleganza e classe, Kate anche e soprattutto mamma. Di George, Charlotte e Louis con cui è apparsa in tutta la sua semplicità nella tradizionale foto di Natale: un'immagine in bianco e nero dove tutti sono vestiti uguali, in camicia e jeans, sorridenti all'obiettivo che ferma la diapositiva di una moderna monarchia.