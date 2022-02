Chi è Katia Follesa: età, bio e curiosità sulla comica conduttrice di Cake Star

Una delle comiche più note della televisione italiana, Katia Follesa è da anni la padrona di casa della sfida tra le pasticcerie d’Italia di Cake Star, in onda dall’11 febbraio con la sesta stagione su Real Time.

Katia Follesa: carriera e programmi tv

Katia Follesa nasce a Giussano (MB) nel 1976 ed esordisce come comica con Valeria Graci nel duo Katia & Valeria, che dopo una lunga stagione di spettacoli, cabaret e laboratori, arriva in televisione con Colorado, Sformat e soprattutto Zelig, su Canale5. Successivamente Katia inizia la propria carriera solista partecipando allo show di Ale e Franz Buona la prima!. Dopo un breve ritorno a Zelig reciterà nel film cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina e in Benvenuti al nord, per poi prendere parte a numerosi programmi come Cuochi e fiamme, Uno di troppo, Quanto manca e Bring the noise. Passerà poi a Real Time, dove condurrà Junior Bake off Italia (sostituendo Benedetta Parodi) e, dal 2018, presenta con Damiano Carrara Cake star – Pasticcerie in sfida. Nel 2021 partecipa a LOL – Chi ride è fuori, il game show di successo di Amazon Prime Video. Katia viene ammonita al quarto episodio ma arriva fino in finale, dove perde con Ciro Priello dei Jackal.

Famiglia, vita privata e la malattia

Katia Follesa è fidanzata con Angelo Pisani, comico conosciuto a Zelig nel 1999. Nel 2011 i due hanno una figlia (Agata) ma, tre anni dopo, si separano; Katia prosegue il rapporto con Angelo per non far soffrire la bambina (come dichiarato dalla comica stessa), ma successivamente la coppia tornerà insieme e si sposerà nel 2022. Nel 2003 Katia Follesa perde il padre, chef molto conosciuto in Brianza, a causa di una cardiomiopatia congenita. Katia scopre di aver ereditato la malattia del padre e, da quel momento, partecipa al progetto del gruppo ospedaliero San Donato Foundation contro la patologia.