Alessia Elefante, chi è la fidanzata di Donnarumma: età, lavoro, figli, social

Cresce l'attesa (e l'attenzione) sulla Nazionale di calcio italiana, che sta disputando gli Europei. Una squadra che può fare affidamento su un grande capitano: Gianluigi Donnarumma, il portiere nato a Castellammare di Stabia nel 1999. Delle sue doti sportive e della sua carriera si conosce già molto, ma quello che i più curiosi potrebbero aver voglia di sapere è qualcosa di più sulla sua vita privata. Ad esempio: chi è la fidanzata?

Alessia Elefante e Gianluigi Donnarumma presto genitori

Interior design. Coco's mum. From Naples to Paris. Questa la biografia Instagram di Alessia Elefante, fidanzata di Gianluigi Donnarumma, seguita sul social da 50.000 follower. Qui ama condividere post con gli affetti più cari, con il fidanzato logicamente ma anche con il cagnolino o in giro tra aerei privati e locali. Da quando il compagno si è trasferito a Parigi per lavoro, lei è andata con lui, seguendo i successi, le difficoltà, i momenti privati e le grandi gioie pubbliche. Come quella annunciata anche via social con il pancione in bella mostra. Gianluigi e Alessia diventeranno presto genitori: "Non vediamo l'ora di conoscerti", recita la didascalia a corredo di uno scatto pubblicato appena un mese fa.

Il brutto episodio in casa: legati e aggrediti

Come riportato dal Corriere, anche Alessia Elefante è nata a Castellammare di Stabia. Ha 25 anni e nella vita fa l'interior designer. Ha una gemella di nome Daniela. Dal 2016 è legata sentimentalmente a Gigio e dal 2017 sono andati a convivere. Alessia non ama il gossip. Anzi, porta avanti la propria vita in modo privato, senza dare grandi assist alla cronaca rosa.

II loro legame è molto forte e ha resistito anche ai momenti più difficili, come quello dello scorso anno, ovvero quando sono stati aggrediti, legati e derubati in casa. I malviventi erano scappati con un bottino stimato in circa 500mila euro (orologi, gioielli e borse di lusso). Alessia e Gigio, dapprima si erano rifugiati in un hotel. Poi, aiutati dal personale della struttura alberghiera, avevano ricevuto le cure mediche e erano stati ascoltati dalle forze dell'ordine.