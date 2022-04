Chi è Lidia Bastianich, conduttrice di 'Senti che fame! Nonna pensaci tu'

Vita privata e professionale di Lidia Bastianich: italiana ma naturalizzata statunitense, la cuoca è protagonista di molti show culinari. Da MasterChef Junior a Senti che fame! Nonna pensaci tu, scopriamo qualcosa in più della mamma di Joe: una vita tra famiglia, fornelli e tanta simpatia.

Età, lavoro, carriera e ristoranti

Lidia Bastianich - all’anagrafe Lidia Matticchio - nasce il 21 febbraio 1947 a Pola, città istriana all’epoca appartenente ancora all’Italia (prima del passaggio alla Jugoslavia). Quando ha 8 anni si trasferisce a Trieste con la famiglia a causa delle persecuzioni ordinate dal dittatore slavo Tito. Circa 4 anni dopo la vita della famiglia Matticchio riparte da 0 negli Stati Uniti, a New York. Qui l’integrazione della giovane Lidia si rivela particolarmente felice: quando a soli 24 anni apre il Buonavia - il suo primo ristorante, nel Queens - la strada sembra in discesa e in tanti scommettono su di lei. Successivamente la donna è proprietaria di altre attività di ristorazione: Villa Secondo e Felidia, luogo simbolo della cucina tradizionale italiana nel mondo. Nel frattempo scrive libri di cucina (dal 1990) e diventa un volto noto anche nel campo della televisione statunitense, dove delizia il suo pubblico con ricette rigorosamente Made in Italy.

Vita privata, marito, figli

Lidia sposa nel 1966, a 19 anni, Felice Bastianich. Proprio come lei, anche l’uomo è un immigrato proveniente dall'Istria. Dalla loro unione nascono due figli: Joseph - detto Joe - e Tanya. Con Felice la donna condivide ristoranti (attività poi ereditate dai figli) e momenti di vita indimenticabili. I due divorziano nel 1998, ma Lidia non rinnegherà mai il suo grande amore e manterrà il cognome che l’ha resa celebre. Imprenditore di fama mondiale, Joe Bastianich deve molto a mamma Lidia.

Show televisivi: da MasterChef Junior a Senti che fame! Nonna pensaci tu

La passione per la cucina è tramandata a Lidia dalla sua nonna materna. Negli anni la donna è ospite delle versioni statunitense e italiana di MasterChef. Per le edizioni 2014 al 2015 è giudice, con Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, di Junior MasterChef Italia su Sky, dove nel 2020 e nel 2021 giudica - insieme ad Antonino Cannavacciuolo e a suo figlio Joe - i concorrenti di Fight Family Food Fight. A partire dal 10 aprile 2022 conduce con Anna Moroni Senti che fame! Nonna pensaci tu, uno show culinario in onda la domenica alle 15.00 su Food Network. Qui le due donne preparano ricette della tradizione, in alcuni casi rivisitate con un pizzico di originalità. Non mancano i racconti di viaggi e la condivisione di emozioni private.

Instagram

Lidia Bastianich ha un profilo Instagram che conta oltre 313.000 followers. Qui la donna posta foto dedicate ai suoi piatti forti, accompagnati talvolta da interessanti aneddoti.