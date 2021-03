Chi è Livio Cori, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo (presentato da Gigi D'Alessio)

C'è un nuovo fidanzato nella vita di Anna Tatangelo. Ad un anno dalla separazione dall'ex Gigi D'Alessio, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso ad un altro collega. Si tratterebbe di Livio Cori, giovane rapper napoletano, che le avrebbe presentato lo stesso D'Alessio. A rivelarlo è il giornalista (sempre informatissimo) Santo Pirrotta in esclusiva a Ogni Mattina, la tramissione di Tv 8 condotta da Adriana Volpe.

Chi è Livio Cori

Tre anni in meno di Anna, Livio condivide con lei l'amore per la musica. Nato a Napoli, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990, è un rapper e attore italiano che ha iniziato ad iniziare a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, intorno ai 15 anni.

Dopo tanti anni passati nell'underground napoletano, la fama arriva nel 2019, quando partecipa al Festival di Sanremo accanto a Nino D'Angelo col brano 'Un'altra luce', che si classifica ultimo. L'arrivo all'Ariston è stato segnato da un pettegolezzo: in molti infatti hanno accostato il nome di Cori a quello del misterioso Liberato, il famosissimo rapper che non ha mai mostrato il volto, ma lui ha più volte negato.

A presentarli Gigi D'Alessio

E così, dopo il successo musicale, adesso anche la cronaca rosa comincia ad occuparsi di Livio. Va precisato che né lui né Anna hanno confermato la relazione, ma ad incuriosire il pubblico c'è il curioso dettaglio per cui 'Cupido' della novella coppia sarebbe stato proprio Gigi, ex di lei e padre dell'unico figlio Andrea, di 11 anni. Non è chiaro quale sia la circostanza, ma il gossip già basta per creare chiacchiericcio.

Perché Gigi e Anna si sono lasciati

Se di Livio non si conoscono storie precedenti, proprio qualche settimana fa Anna era tornata a parlare delle ragioni che hanno portato alla rottura con D'Alessio. I due si erano già lasciati nel 2017, per poi tornare insieme l'anno dopo, ma riprovarci non è servito.

"Litigavamo sempre più spesso - ha confidato lei - Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano". Chissà che Livio non le somigli di più.