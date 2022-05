Chi è Loretta Grace, spalla di Enzo Miccio in Trasformazioni incredibili

Vita privata e professionale di Loretta Grace: nata in Italia da padre americano e madre nigeriana, è un esempio di inclusività. Dalle carriera di cantante a quella di Beauty Influencer. Ma chi è Loretta Grace? Dagli spettacoli teatrali alla televisione, da YouTube al fidanzato. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Età, famiglia, teatro, musica

Loretta Grace è nata il 19 dicembre del 1994 ad Atri, un comune della provincia di Teramo, ma è cresciuta ad Ancona. Da bambina ha perso suo padre (originario di Chicago) quando aveva appena tre anni ed è stata cresciuta dalla sola madre. Diplomata al conservatorio, Loretta ha sfruttato le sue doti canore partecipando a due spettacoli teatrali di successo: Sister Act, adattamento dell’omonimo film del 1992, e Ghost, versione musicale del film con Patrick Swayze e Demi Moore. La cantante ha ricevuto gli apprezzamenti di Whoopi Goldberg e del musicista premio Oscar Dave Stewart. A quel punto in tanti hanno scommesso sulla sua voce lei ha aperto concerti di Joe Cocker, James Blunt e Randy Crawford, oltre a cantare da protagonista in alcuni spettacoli. In particolar modo si ricordano “B SIDE A DIVA” e “Summer Theatre Festival”, show che le hanno permesso di omaggiare molte delle sue artiste preferite (da Diana Rossa a Donna Summer, da Whitney Houston a Beyoncé, dalle Supremes ad Amy Winehouse). Datato 2014, il titolo del suo singolo d’esordio è “Mai”.

Da Grace on Your Dash a Trasformazioni incredibili

Nel 2013 Loretta Grace ha inaugurato il canale YouTube “Grace on Your Dash”. La sua domanda di base è: perché i video dedicati al make up tengono conto soltanto delle donne con la pelle bianca? Dunque, da un lato ha maturato negli anni belle intuizioni sul make up, dall’altro ha portato avanti una personale crociata per l’inclusività. Un’attività che l’ha resa contemporaneamente una beauty influencer e un’attivista. Argomenti che ha trattato anche nel suo libro Skin, pubblicato nel 2019. A partire dal 16 maggio Loretta è su Real Time con Trasformazioni incredibili, dove affianca il maestro di stile Enzo Miccio e l’hair styling Alessandro Maritato. In questo programma vediamo persone comuni trascinate a loro insaputa - con la complicità di parenti o amici - nello studio-salone di Miccio e sottoposte a sorprendenti makeover (cambiare e migliorare l’aspetto).

Vita privata, fidanzato Instagram

Loretta Grace vive da tempo a Milano, ma quando può torna volentieri ad Ancona, la città in cui è cresciuta. Circa la sua vita privata ha sempre lasciato trapelare poco e in più di una occasione ha affermato di essere felicemente single. Qualche anno fa sono trapelate voci di una relazione con il modello Andrew Ofosuapea, ma le foto che immortalavano i due facevano semplicemente parte di un progetto ribattezzato “Black Love”. Loretta Grace è comunque molto attiva in rete: il canale YouTube “Grace on Your Dash” ha anche una profilo Instagram ufficiale; Loretta è inoltre presente su

href="https://www.facebook.com/lorettagraceofficial" target="_blank">Facebook.