Chi è Luigi Bruno, nuovo fidanzato di Andrea Delogu dopo Francesco Montanari

La conduttrice ritrova il sorriso dopo l'addio all'attore romano a cui è stata legata per cinque anni

Un nuovo fidanzato per Andrea Delogu. Pare infatti che la conduttrice abbia ritrovato l'amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. Il fortunato sarebbe Luigi Bruno, fotomodello di professione e poco conosciuto nel mondo dello spettacolo. Sarebbe lui l'uomo capace di far dimenticare il marito ad Andrea. Opera non di poco conto se si pensa che i due costituivano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Chi è Luigi Bruno

Andrea e Luigi sono stati pizzicati insieme dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. I due sono stati fotografati tra baci pieni di passione e passeggiate milanesi mano nella mano. Una liaison travolgente che sembra promettere bene.

Luigi Bruno, seguito dalla Elite Model Management di Milano, è un affascinante modello dai colori scuri. Capelli castani e occhi marroni, è alto 185 centimetri. Poco o nulla è dato sapere del suo privato, se non che avrebbe fatto breccia nel cuore di Andrea.

La fine del matrimonio con Francesco Montanari

Di certo c'è che è proprio grazie a lui che la presentatrice sarebbe ritornata a sorridere dopo la fine improvvisa del suo matrimonio con Francesco Montanari. Legati dal 2016, a gennaio 2021 i due si sono detti addio per ragioni ancora ignote. Non è chiaro se a pesare su di loro sia stato il lockdown, oppure se i motivi siano altri. Nei mesi scorsi si era parlato di un presunto flirt con Stefano De Martino, ma tra i due ci sarebbe solo una amicizia. A conquistare la 39enne sarebbe stato invece il misterioso Luigi Bruno.

