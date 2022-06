Chi è Maria Soave, conduttrice con Massimiliano Ossini di Unomattina Estate

Vita privata e professionale di Maria Soave: nata in Basilicata, fin da bambina ha covato il sogno di fare la giornalista. Ma chi è Maria Soave? Dagli studi alle collaborazioni per alcuni quotidiani, dal Tg1 a Unomattina Estate, dal marito al figlio. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Età, provenienza, studi, Tg1

Maria Soave è nata a Potenza (Basilicata) il 18 agosto 1976. Fin da bambina sognava di diventare giornalista. Il percorso intrapreso per il raggiungimento dell’obiettivo è così stato svolto: laureata in Lettere Classiche presso l’Università a Perugia, nel capoluogo umbro ha frequentato anche la scuola di giornalismo radiotelevisivo. Dal 2003 è giornalista professionista. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse testate importanti, come il Messaggero e il Sole 24 ore. Dal 2004 lavora per il Tg3 per poi, successivamente, prendere il volo quando passa a Rai 1, diventando caposervizio della redazione Interni e conduttrice dell’edizione delle 13.30 del Tg1.

La conduzione di Unomattina Estate

Maria Soave è dunque da diversi anni uno dei nomi più prolifici e amati tra i conduttori dei telegiornali di casa Rai. A partire dal 6 giugno 2022 affianca Massimiliano Ossini alla conduzione di Unomattina Estate, un classico dei palinsesti estivi. Non è la prima a tentare il salto dal tg alla tv generalista, ma la curiosità di vederla all’opera resta. La formula del programma è pressoché invariata e vede l’alternanza tra fatti di cronaca (si va dalla guerra tra Russia e Ucraina al Coronavirus) e argomenti più leggeri di varia natura: dalla cucina allo sport. In più lo show si ripropone di stare dalla parte del cittadino, offrendogli consigli utili circa le possibilità di risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Vita privata, marito, figlio, Instagram

Considerando anche il lavoro da giornalista, che richiede di separare drasticamente la vita professionale da quella privata, Maria Soave ha sempre tenuto un basso profilo, facendo emergere poco della sua sfera intima. Sappiamo comunque che Maria è dal 2016 madre di Alessandro: attraverso il suo profilo Instagram ufficiale è possibile imbattersi in qualche momento di vita privata. Non sappiamo se la giornalista è sposata o meno con il padre di suo figlio, ma sempre attraverso il social si denota l’amore per la sorella Paola e quello per il grande cantautore statunitense Bruce Springsteen.