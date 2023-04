Chi è Mario Gregoraci, padre di Elisabetta: età, lavoro e l'amore per la moglie morta

Ospite oggi di Domenica In, insieme alla figlia Elisabetta, c'è Mario Gregoraci. Ma chi è, dietro le quinte, il padre della showgirl? Per la prima volta il signor Mario accompagna la sua primogenita in televisione, e lo fa nello studio del talk condotto da Mara Venier.

Origini, età, lavoro

Originario di Soverato, in provincia di Catanzaro, Mario Gregoraci ha 61 anni. Impiegato di professione, ha una grande passione per il karate, che condivide con la figlia Elisabetta.

L'amore con la moglie

Un grande amore ha segnato la vita di Mario Gregoraci. Ed è proprio quello per la moglie Melina Francavilla, madre di Elisabetta, nata nel 1980, e della secondogenita Marzia, classe 1981. Com'è noto la signora Melina è venuta a mancare: è morta il 29 giugno 2011, a seguito di una grave malattia, un tumore al seno. Un vero calvario, che si è conclusa appena un anno dopo la nascita del nipotino Nathan Falco, il figlio di Elisabetta e Flavio Briatore, che la nonna ha fortunatamente fatto in tempo a conoscere. Ogni anno, nel giorno della morte, Elisabetta ricorda la mamma con un post su tenero Instagram.

Come scritto sopra, Mario Gregoraci ha un'altra figlia, oltre ad Elisabetta: Marzia, che è rimasta a vivere a Soverato, in Calabria, insieme al marito Antonio Scaramuzzino e i due figli Gabriel e Ginevra. Non lavora in tv, ma ha all'attivo qualche ospitata insieme alla sorella.