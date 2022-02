Chi è Marty Raney di Vado a vivere nel bosco: età, lavoro e vita privata

Capofamiglia dei Raney, Marty è uno dei protagonisti di Vado a vivere nel bosco, il reality che racconta la dura vita nelle condizioni estreme dello stato dell’Alaska.

Età, biografia, carriera e programmi tv

Marty Raney nasce nel 1957 a North Bend, nello stato di Washington; nel 1974 si reca per la prima volta in Alaska, inizialmente per un viaggio, ma finisce ben presto innamorandosi del posto. Lo stile di vita lontano dal caos cittadino, distante dai soldi e dalle complicazioni, lo convince a trasferirsi nel gelido stato USA, dove inizia a lavorare come guida turistica per spedizioni estreme. Si stabilisce a Haines con sua moglie Mollee Roestel (sposata proprio nel ’74) e i quattro figli Misty, Melanie, Miles e Matthew. Avventuroso, forte e coraggioso, Marty incarna pienamente lo spirito dell’Alaska, e inizia così a convincere sempre più persone a dare una chance a una vita più “selvaggia” e immersa nella natura. Attirerà così sempre di più alcune emittenti televisive, fino all’offerta di condurre un programma tutto suo – Vado a vivere nel bosco – in cui, aiutando le persone a vivere “off the grid”, mostra come anche in tempi e luoghi difficili si riesca a sopravvivere. Tra caccia, scalate, costruzioni di ripari e spedizioni nella natura selvaggia, Marty Raney diventa ben presto uno dei personaggi più amati e noti della televisione statunitense e mondiale. Qualsiasi siano le condizioni, l’unica cosa da cui non si separa mai è la sua chitarra per comporre e cantare: pubblicherà vari singoli e un album completo – If that bus could talk – nel 2015.

Vado a vivere nel bosco: casa Raney

Vado a vivere nel bosco: casa Raney racconta la vita della famiglia Raney tra le temperature polari dell’Alaska, intenta ad aiutare altre famiglie a imparare a sopravvivere in condizioni estreme.