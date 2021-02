Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Massimiliano: sogna una donna come la sorella

Nonostante abbia solo 20 anni ha un vissuto che sarebbe paragonabile ad uno di 40. Massimiliano è un ragazzo che ha iniziato presto a lavorare, prima come muratore e cameriere, poi come modello, recentemente ha iniziato una nuova professione, come carrozziere, per avere una maggiore stabilità economica.

Nel 2013 la spensieratezza dei un 13enne è stata distrutta dall'abbandono del padre. Con la mamma e la sorella si è trovato a fare la fame, tanto che per mangiare hanno chiesto dei pasti caldi alla Caritas.

A Uomini e donne spera di trovare "una ragazza, sincera e onesta e che mi regali le gioie che mi sono state negate", una ragazza come la sorella.

LA VIDEO PRESENTAZIONE DI MASSIMILIANO