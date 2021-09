Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Matteo: una testa calda con la voglia di innamorarsi

Moro, tatuato, con un passato da calciatore. Ecco chi è Matteo Fioravanti è il nuovo tronista di Uomini e donne.

Chi è Matteo Fioravanti di Uomini e donne: vita privata e lavoro

I tratti somatici ricordano un po' l'ex tronista Gianmarco Valenza. Ha 24 anni, vive in una casa popolare a Roma con mamma, papà e 5 fratelli. Lui è il più piccolo e l'unico single della famiglia. É molto legato ai suoi affetti: "Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia", dichiara nel video di presentazione.

Abbandonato il mondo del calcio causa Covid ed infortuni, ora aiuta il padre nell'attività gastronomica e nel fine settimana fa il porta pizze. "Gioco a calcio da quando ho cinque anni, ho giocato anche in Spagna come professionista", racconta.

Un'infanzia difficile, la sua. "Per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere i figli - confida - Ma, anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili in cui erano le candele ad illuminare casa, ma papà con grandi sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche". A loro ha dedicato i suoi tatuaggi.

Ama le more e le imperfezioni

Nonostante da piccolo sia stato a volte schiacciato dalla sua timidezza, crescendo è diventato una testa calda, che non si sente inferiore a nessuno. Si definisce un ragazzo allegro e alla mano che ama le more, "non il classico bellone che passa il tempo a specchiarsi". Non cerca una modella e l'augurio che fa a stesso è quello di trovare l'amore: "Quella persona che mi faccia pensare a lei e che mi manchi quando se ne va".

In passato, si è innamorato una sola volta: una storia durata tre anni a cui ha messi fine lui stesso. "Stare da soli è bello, però mi manca avere una persona", ammette. Chissà se lo troverà nel programma condotto da Maria De Filippi.