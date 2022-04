Chi è Mauro Cipollone, l’affascinante barman di Primo Appuntamento su Real Time

Capelli biondi, occhi di ghiaccio e mani sapienti in grado di creare inebrianti magie liquide. Mauro Cipollone è il barman talentuoso e sexy di Primo appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio su Real Time. Scopriamo qualcosa in più su di lui: dalla biografia alla carriera, dalla vita privata al suo grande sogno nel cassetto.

Mauro Cipollone: origini, carriera e dove lavora

Romano doc, Mauro Cipollone dopo il diploma tenta la carriera universitaria iscrivendosi al corso di laurea in economia della moda presso la Sapienza di Roma. Ben presto, però, decide di preferire ai libri la sua vera passione: creare cocktail e drink d’ogni tipo. Abbandona quindi gli studi e si dedica all’arte di miscelare ingredienti; lavora come barman in diversi locali di grido della capitale tra cui “The Corner”, dove impara ad abbinare gusti tradizionali a tecniche all’avanguardia da chef Fabio Baldassarre, ex Stella Michelin. Dal 2018 è bar manager e responsabile del personale di “Spazio Niko Romito Bar e Cucina”, premiato come miglior bar d’Italia da Gambero Rosso nel 2020.

La vera fama, però, arriva grazie alla televisione. Mauro è infatti il barman ufficiale di Primo appuntamento, il love show che organizza cene al buio per coppie di single in cerca d’amore. Un ruolo in cui ha conquistato tutti coi suoi modi cortesi, la sua simpatia e - naturalmente - utilizzando il suo talento più grande: la capacità di preparare agli ospiti del programma il cocktail giusto per sciogliere l’atmosfera e far “decollare” il loro appuntamento.

La vita privata, fidanzata e curiosità

Tutto ciò che riguarda la vita privata di Mauro Cipollone è top secret. Il barman romano è una persona riservatissima e finora non sono emersi dettagli riguardo a una eventuale fidanzata né tantomeno sulla sua famiglia. Conosciamo però il suo sogno nel cassetto (“aprire un locale immerso nel verde”) e il suo cocktail preferito, anzi, per sua stessa ammissione l’unico che beve: l’intramontabile gin tonic.