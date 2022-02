Chi è Max Mariola: età, lavoro e vita privata dello chef di Gambero Rosso

Laziale doc, star di YouTube, volto di numerosi programmi Sky in onda su Gambero Rosso; Max Mariola è uno degli chef più amati e seguiti d’Italia, anche se preferisce definirsi “cuoco in divenire”. Scopriamo perché, partendo dai suoi primi anni di carriera fino al successo sul web e in televisione.

Max Mariola: età, lavoro e carriera

Massimiliano “Max” Mariola nasce a Roma l’11 aprile 1969 e cresce nella cittadina di Nettuno, nella provincia della capitale. Fin da piccolo segue la madre e la nonna in cucina, appassionandosi alle preparazioni e alle ricette di famiglia. Dopo aver cucinato il suo primo piatto per i genitori, un semplice pollo con contorno di patate, decide di voler diventare cuoco. Si iscrive così all’Istituto Alberghiero di Anzio, dove affina la sua tecnica, e frequenta vari corsi professionali di cucina. Inizia poi a lavorare come docente, è executive chef degli alberghi della catena Boscolo e chef del Simposium di Cartoceto, del Park Royal e del D.O.M Hotel.

È in televisione però che Max conosce il successo: fin dai primi anni Duemila collabora con Gambero Rosso Channel, realizzando numerosi programmi come Max cucina l’Italia, I panini li fa Max, Max sfida alle calorie, Fuoco e tanti altri. Dal 2019 sbarca anche sui social: su Instagram, Facebook e soprattutto YouTube, dove il suo canale raggiunge oltre i 300mila iscritti. Vita privata e curiosità Non si sa molto della vita privata di Max Mariola, a parte che ha un figlio, che compare nella rubrica “In viaggio con papà” sul suo canale YouTube.

Mariola ha scritto numerosi libri, tra i quali “I panini li fa Max”, ispirato all’omonima serie televisiva, su quella che è una delle sue specialità più apprezzate dal pubblico. Ha praticato triathlon ed è un grande appassionato di sport: si tiene sempre in esercizio in palestra, come spesso si vede sul suo profilo Instagram, tra una ricetta e l’altra.