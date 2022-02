Chi è Misty Raney di Vado a vivere nel bosco: età, lavoro e vita privata

Figlia del protagonista Marty Raney, Misty è uno dei personaggi più importanti di Vado a vivere nel bosco: casa Raney, reality di successo in onda su DMAX.

Età, biografia, carriera e programmi tv

Misty Raney nasce il 9 novembre 1981 a Sitka, in Alaska, negli Stati Uniti. è la terza figlia di Marty Raney, dopo Melanee e Miles, ed è invece sorella maggiore di Matt. Diventerà ben presto nota al pubblico – come tutta la sua famiglia – con il reality Vado a vivere nel bosco: casa Raney (Homestead Rescue). Qui si mette in luce per le sue abilità nel vivere in condizioni difficilissime come quelle dell’Alaska, aiutando la famiglia a sopravvivere. Caccia e pesca sono le sue attività preferite in quanto, a suo avviso, aggiungono la soddisfazione di aver ottenuto personalmente il proprio cibo, ma è anche abile in quasi tutti i lavori manuali, e in particolare nella carpenteria. Dal 2000 inizia a frequentare proprio un carpentiere, Maciah Bilodeau, che sposerà qualche anno dopo. La coppia avrà un figlio, Gauge, e vive una vita curiosa dal punto di vista logistico, trascorrendo metà anno a Hatcher Pass, in Alaska, e l’altra metà – d’inverno – nella nuova casa alle Hawaii. Con la televisione Misty Raney “Bilodeau” guadagnerà complessivamente una cifra attorno ai 450mila dollari.

Vado a vivere nel bosco: casa Raney

Vado a vivere nel bosco: casa Raney racconta la vita della famiglia Raney nelle condizioni estreme e temperature polari dell’Alaska, aiutando le persone a vive off the grid e mostrando come anche in tempi difficili si riesca a sopravvivere.