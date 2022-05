Chi è Morgan Witkin, conduttrice di 'Morgan, gusto sano in cucina' su Food Network

Vita privata e professionale di Morgan Witkin: nata negli Stati Uniti ma da anni residente a Roma, dove ha aperto il suo bio-ristorante. Dalle apparizioni televisive al marito, dalla dieta vegana alla figlia. Ma chi è Morgan Witkin? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, famiglia, ristorante

Morgan Witkin è una super chef vegana. Nata a Miami (ma la sua età non è stata resa pubblica), vive da tempo a Roma. La donna apprezza da sempre la nostra tipica dieta mediterranea ma attraverso Morganic Kitchen, progetto da lei ideato, detta il decalogo della sua personale idea di cucina. Innanzitutto si prefigge di diffondere una nutrizione dedita a portare benessere. Ciò deve avvenire mediante la qualità delle materie prime, ma anche dando fantasia alle ricette proposte. Nel 2012 Morgan fa il suo esordio nella televisione italiana con il programma di Rete 4 Sognando Italia. Si tratta di una indagine che ci porta negli Stati Uniti alla ricerca di italiani che lì sono riusciti ad avere successo, pur portando alto il nome del Belpaese. Morgan Witkin ha anche aperto un bio-ristorante a Roma, in Piazza Navona: Biolosophy. Tra i piatti che preferisce ci sono gli Smoothies vegani, coloratissimi e nutrienti.

Morgan - Gusto sano in cucina

Il debutto televisivo più caro a Morgan Witkin avviene nel 2021 sul canale Food Network. Qui è la protagonista assoluta del programma culinario Morgan - Gusto sano in cucina, in partenza l’8 maggio del 2022 con una nuova stagione. In ogni puntata la Witkin presenta piatti rigorosamente vegani, gluten free e senza zuccheri raffinati. Le sue creazioni risultano sane ma gustose e si basano ovviamente su prodotti della natura. Morgan ci mostra preparazioni alla portata di tutti, creazioni che vogliono trasmettere amore per la terra e per il benessere personale, senza sacrificare il gusto, la varietà e l'innovazione.

Vita privata, Instagram, marito, figlia

Morgan Witkin non è solita rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Sappiamo che è sposata con l’architetto napoletano Antonio Girardi, con il quale ha aperto il suo bio-ristorante. Dando un’occhiata alla pagina Instagram ufficiale di Morgan, nonché al suo profilo Facebook, ci si immerge in un mondo solare e colorato. Innanzitutto ricco di una grande quantità di piatti da lei preparati. E in più tanta natura, mare, viaggi, amiche e, soprattutto, sua figlia. I post – nei quali non utilizza il nome della bambina – sono accompagnati da riflessioni o citazioni letterarie e trasmettono un grande amore materno.