Chi è Natasha Stefanenko, l’ex-modella e showgirl russa in gara a Pechino Express 2022

Uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto, Natasha Stefanenko prende parte alla nuova stagione di Pechino Express insieme alla figlia Sasha. Scopriamo di più sull’ex-modella, conduttrice e attrice russa naturalizzata italiana.

Chi è Natasha Stefanenko: età, biografia e carriera

Natasha Stefanenko nasce a in Unione Sovietica a Sverdlosvks, attuale Yekaterinburg in Russia, il 18 aprile 1969. A 17 anni inizia a studiare ingegneria metallurgica a Mosca ma, notata tra il pubblico durante il concorso di John Casablancas “Look of the year”, viene chiamata sul palco e vince inaspettatamente. Inizia così, per puro caso, la sua carriera da modella; Natasha parte per Milano, dove il suo nome diventa sempre più noto e la sua immagine sempre presente nelle più prestigiose riviste d’alta moda. Dopo pochi mesi viene contattata anche dal mondo televisivo: nel 1996 partecipa come giurata a Miss Italia e l’anno successivo affianca Fabrizio Frizzi in Per tutta la vita su Rai Uno. Condurrà poi l’edizione 1998-99 di Target, registrando ascolti record, oltre a Taratata, il Festivalbar e tanti altri programmi. Il suo fascino e la sua spigliatezza mai sopra le righe la rendono una delle donne più amate della tv. Natasha Stefanenko partecipa alla nona edizione di Pechino Express con la figlia Sasha Sabbioni, nata nel 2000 dal matrimonio con l’ex-modello Luca Sabbioni, e con la quale formerà la coppia “Mamma e figlia”.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “Mamma e figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”.