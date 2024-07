New Martina, la tiktoker che cambia le cover apre un altro negozio: grida e pianti. Il video

"New Martina" vi dice nulla? Probabilmente se non utilizzate TikTok, no. Se, invece, siete sulla piattaforma cinese sarà impossibile non conoscere la content creator partenopea seguita da 8.1 milioni di follower e con quasi 207 milioni di "mi piace". Uno dei suoi video, giusto per intenderci, ha superato 461 milioni di visualizzazioni. Insomma, numeroni.

Il suo "talento"? Cambiare le cover al cellulare. Sì, proprio così. New Martina, il cui vero nome è Carmen Fiorito, è famosa sul social per cambiare le cover dei cellulari in maniera veloce e particolarmente efficente. Insieme a lei, nei video, anche personaggi famosi con Angelina Mango, i Boomdabash, Francesco Totti, Gigi d'Alessio, Geolier, Emma e altri. Un fenomeno di cui si è parlato anche in tv (da Alessandro Cattelan, a Radio Deejay).

Di recente si è allargata, inaugurando alcuni negozi anche in altre parti d'Italia, non solo a Napoli. Come a Bologna e ora a Palermo, dove proprio ieri - domenica 30 giugno - ha inaugrato il nuovo store. Insieme a lei migliaia di fan accorsi per vederla dal vivo e festeggiare insieme questo traguardo. Grida di giubilo, lacrime di commozione (le loro ma anche della stessa tikoker) e una lunga fila. Si parla di circa 4.000 persone e 3 ore di fila presso il centro commerciale Forum di Palermo, per l’apertura del suo nuovo terzo punto vendita. Dopo aver salutato tutti i presenti, la 25enne è sbottata a piangere, tanta era l'emozione.

Le parole della tiktoker: "Palermo ha capito il cuore grande che ho"

Su TikTok, a corredo del filmato in cui ha documentato, la giornata e l'emozione, ha scritto: "Proprio come dice la canzone; 'quanto è dura la salita ma il panorama è meraviglioso'. Questa esperienza che sto vivendo mi sta insegnando tanto.. ogni giorno imparo tante cose ad esempio: non dare nulla per scontato, faticare per raggiungere gli obiettivi, essere sempre gentili, che ciò che hai dentro ti premia sempre. Penso che la mia fortuna sia stata quella di essere sempre me stessa nonostante tutto,nonstante la fama,nonostante i momenti no, nonostante chi mi viene contro..

Ieri la città di Palermo mi ha dato tanto, mi hanno accolta a braccia aperte ed ogni singola persona mi rassicurava e mi diceva "Palermo ti ama"".

Quindi ha continuato: "Tutto questo non è scontato, perchè ieri erano presenti 4000 persone che sono andate oltre dal "mette la pellicola" ma hanno capito che cuore buono e grande ha Carmen (cioè lei stessa, ndr) e l'accoglienza che ho ricevuto ieri non è scontata! Questo percorso mi sta rendendo forte,mi fa scoprire lati di me che credevo di aver perso,e invece ho capito che con educazione,bontà e umiltà Dio ti aprirà sempre le porte e provvederà per chi ti dice e fà cattiverie. Palermo ti ringrazio perchè ieri ho conosciuto altre 4000 persone che fanno parte del mio cuore. Vi sarò debitrice sempre! Vi aspetto tutti, vi amo".