Chi è Nicola Conversa, giudice di 'Questa è casa mia!' con Tommaso Zorzi su Real Time

Vita privata e professionale di Nicola Conversa: dagli studi classici al successo su Youtube con il gruppo Nirkiop, dalla webserie alla televisione. Ma chie è Nicola Conversa? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, studi, Nirkiop

Nicola Conversa nasce il 19 maggio del 1989 a Canosa di Puglia, ma è a Taranto che frequenta il liceo classico. A poco più di 20 anni forma con Mirko Mastrocinque (conosciuto in una compagnia teatrale) il gruppo comico Nirkiop. Successivamente diventano un collettivo al quale si aggiungono Davide, Piero, Anna, Fabrizia e tanti altri. I Nirkiop operano su Youtube, dove postano video riguardanti situazioni di vita quotidiana raccontati in chiave comica. Negli anni ottengono un successo straordinario, realizzando prima la webserie Facce da scuola (2011), poi il loro primo film, dal titolo La Matricola (2014), che esce anche in qualche sala cinematografica.

Dal cortometraggio a "Questa è casa mia!"

Con il suo cortometraggio di esordio dal titolo Mezzanotte Zero Zero, Nicola Conversa entra nella cinquina finalista ai David di Donatello del 2018. Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo intitolato Nella mia testa, scegliendo una storia dal taglio fortemente autobiografico.

A partire dal 6 maggio del 2022 è tra i protagonisti di Questa è casa mia! su Real Time, adattamento italiano di un format della BBC. Condotto da Tommaso Zorzi, il programma vede in ogni puntata quattro concorrenti. Ognuno deve convincere una giuria che quella che descrivono sia casa loro. Ma soltanto uno del dice la verità, mentre gli altri recitano un copione fasullo. Nicola è uno dei componenti della giuria, formata anche da Stefania Orlando (conduttrice televisiva e showgirl), Roberta Tagliavini (antiquaria) e Barbara Foria (attrice e comica).

Vita privata, fidanzata, Instagram

Purtroppo non ci sono dettagli sulla vita sentimentale di Nicola Conversa e non sappiamo dell’esistenza o meno di una fidanzata. I suoi fan possono comunque seguire la sua pagina Instagram, molto ricca e aggiornata. L’attore posta infatti foto riguardanti scampoli di vita

quotidiana e clip di carattere fortemente comico. Non mancano brevi racconti e riflessioni satiriche. Nicola vive da anni a Milano, ma fa spesso visita ai parenti nella sua Puglia.