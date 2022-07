Chi è Noemi Bocchi, indicata come "nuova fidanzata" di Totti

Chi è Noemi, indicata come nuova fidanzata di Francesco Totti dopo la crisi (e la separazione in atto) con Ilary Blasi? Poco è dato sapere sul suo conto. Al momento, di certo, c'è che i due hanno un legame. A parlare per loro sono alcuni indizi fotografici, non ultime le fotografie immortalate dal settimanale Chi, nel numero in edicola a partire da mercoledì 13 luglio, che pizzica l'ex calciatore mentre reca a casa della sua nuova fiamma. E il tutto ancor prima che lui e la moglie avessero annunciato pubblicamente la fine della storia d'amore, arrivata oggi dopo vent'anni d'amore e tre figli, Chanel, Isabel e Cristian.

Tutto sulla storia tra Totti e Noemi Bocchi

Già a febbraio, quando si era parlato di una importante crisi tra Ilary e Francesco, c'erano state avvisaglie che avevano lasciato intendere che fosse proprio Noemi la donna capace di rapire il cuore del Pupone, ormai prossimo a dire addio alla sua Ilary. Ed ora arriva la conferma, ovvero arriva la macchina di Totti parcheggiata sotto casa sua tra le 20.30 di sera e le due del mattino. Scatti che ribadiscono quanto sussurrato a febbraio, quando si era invece parlato di un avvistamento allo stadio. E, in particolare, di una foto sugli spalti: lei - faceva notare il quotidiano La Repubblica - era seduta a distanza di sicurezza da Francesco, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci. Occasione era la partita Roma- Genoa.

Insomma, ad accomunare i due c'è proprio la passione per il calcio. Elemento non da poco se si sta parlando di Totti. Non solo: entrambi nutrono grande amore per il Padel, sport molto in voga di questi tempi. E, proprio in queste ultime settimane, Totti ha trascorso molto tempo a giocare a Padel, lontano dalla moglie che, invece, stava godendosi l'inizio delle sue vacanze con i figli.

La love story sarebbe cominciata alcuni mesi fa, ma il segreto sarebbe diventato di Pulcinella quando lei, una sera, sarebbe corsa a soccorrere Francesco dopo che quest'ultimo aveva avuto un piccolo incidente in macchina. Retroscena che, ripetiamo, resta nel campo delle ipotesi in quando la coppia non ha ancora confermato l'intenzione di separarsi.

Chi è Noemi: età, Instagram, figli, marito

Classe 1988, romana, laureata in economia, Noemi Bocchi è già nota nell'ambiente romano per un matrimonio con un noto imprenditore, dirigente di una squadra laziale. Altro non è dato sapere, se non la somiglianza fisica con Ilary Blasi stessa, altrettanto biondissima. A suggerire il suo cognome è stato per prima il Corriere della Sera, mentre Repubblica si era limitato a parlare di una ragazza di nome Noemi.

Il suo profilo Instagram, al momento, è privato. Segno che l'intenzione è quella di mantenere i riflettori spenti sulla sua persona anche, e soprattutto, in questa fase di attenzione mediatica. Conta appena tremila follower.

La crisi tra Ilary e Totti

A lanciare la notizia dell'addio tra Totti e Ilary è stato, nel pomeriggio di oggi, il portale Dagospia. Chi invece spera in una smentita sono i fan della coppia, che ne seguono le vicissitudini da ormai vent'anni. Da quando, nel 2005, i due si sono sposati in diretta televisiva. Di lì a poco sarebbe arrivato il primo figlio Cristian, poi gli altri due, Chanel, nel 2007, e Isabel, nel 2012. Oggi i retroscena su litigi, tradimenti e presunte nuove fiamme. E, questa volta, il sipario sembra davvero pronto a calare.

Le foto di Noemi Bocchi