Chi è Noemi, indicata come "nuova fidanzata" di Totti

Chi è Noemi, indicata come nuova fidanzata di Francesco Totti dopo le voci di crisi con Ilary Blasi? Poco è dato sapere sul suo conto, così come resta altrettanto ipotetica e non certa l'esistenza di una liasion con l'ex Capitano. Al momento, di certo, c'è che i due hanno un legame. A parlare per loro sono alcuni indizi fotografici e, in particolare, alcune indiscrezioni del quotidiano La Repubblica, che sembra - al momento - il più informato sui fatti.

Quali sono queste avvisaglie che lasciano intendere che sia proprio lei la donna che avrebbe rapito il cuore del Pupone? In particolare, si parla di un avvistamento recente allo stadio. Alquanto recente. Un incontro che sarebbe stato mal celato nelle intenzioni dei due. "Dove è seduta lei, a distanza di sicurezza da Francesco Totti", si legge sul sito. E ancora: "All'Olimpico c'è anche Noemi, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci: era allo stadio quando l'ex capitano era sugli spalti per Roma-Genoa. Un segnale che il rapporto tra i due è molto stretto".

Insomma, ad accomunare i due c'è proprio la passione per il calcio. Elemento non da poco se si sta parlando di Totti. Non solo: entrambi nutrono grande amore per il Padel, sport molto in voga di questi tempi.

La love story sarebbe cominciata alcuni mesi fa, ma il segreto sarebbe diventato di Pulcinella quando lei, una sera, sarebbe corsa a soccorrere Francesco dopo che quest'ultimo aveva avuto un piccolo incidente in macchina. Retroscena che, ripetiamo, resta nel campo delle ipotesi in quando la coppia non ha ancora confermato l'intenzione di separarsi.

Ma chi è Noemi?

Laureata in economia, Noemi Bocchi è già nota nell'ambiente romano per un matrimonio con un noto imprenditore, dirigente di una squadra laziale. Altro non è dato sapere, se non la somiglianza fisica con Ilary Blasi stessa, altrettanto biondissima. Il suo profilo Instagram, al momento, è privato. Segno che l'intenzione è quella di mantenere i riflettori spenti sulla sua persona anche, e soprattutto, in questa fase di attenzione mediatica. Conta appena tremila follower.

La crisi tra Ilary e Totti: dalla fede tolta alle liti

E' importante sottolineare ancora una volta come la crisi tra Ilary e Totti non sia stata ancora confermata dai diretti interessati. A lanciare la notizia sono stati, nella serata di ieri, i quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, ma anche il sito Dagospia. L'unica a "parlare", al momento, è stata Ilary, che si è immortalata tra le Instagram Stories mentre fa una linguaccia a favore di telecamera. Si tratta di una smentita? Chissà. Di certo c'è che, proprio nel video, manca la fede nuziale al dito. Come mai è stata tolta?

Chi spera in una smentita sono i fan della coppia, che ne seguono le vicissitudini da ormai vent'anni. Da quando, nel 2005, i due si sono sposati in diretta televisiva. Di lì a poco sarebbe arrivato il primo figlio Cristian, poi gli altri due, Chanel, nel 2007, e Isabel, nel 2012. Oggi i retroscena su litigi, tradimenti e presunte nuove fiamme.