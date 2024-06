Micaela Ramazzotti: chi è il nuovo fidanzato Claudio Pallitto (dopo Paolo Virzì)

Il nome di Claudio Pallitto, nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti, rimbalza oggi sui giornali per via della sua presenza durante una lite al ristorante avvenuta tra Micaela e l'ex marito Paolo Virzì. Ma chi è Pallitto? Con l'attrice fa coppia ormai da un annetto circa, come i due raccontano ormai da tempo sui social.

Sempre più spesso infatti, l’attrice pubblica sul suo profilo social scatti che la vedono in compagnia di un bel ragazzo ultra palestrato e ultra tatuato, in palestra, suo luogo di lavoro, ma anche al mare, e quindi in situazioni più private. Baci ed effusioni confermano la complicità. Ma chi è l’uomo che ha riportato il sorriso sul viso di Micaela Ramazzotti? Claudio Pallitto è un personal trainer che gestisce la sua palestra in zona Appia, a Roma. Ma è anche un volto non sconosciuto al pubblico televisivo. Ha infatti partecipato nel 2011 al reality di Italia 1 “Tamarreide”, dedicato appunto al mondo dei ‘tamarri’. Tra i protagonisti c’era anche l’aitante personal trainer, oggi 38enne, che ora si accompagna così frequentemente all’ex moglie di Paolo Virzì.

A raccontare più dettagli della presunta relazione è sempre il sito di Roberto D’Agostino che spiega che, tra l’ex protagonista di Tamarreide e l’attrice, le cose sarebbero già talmente avanti da spingere lui a piantare la compagna per dedicarsi alla nuova relazione. Oltre al campo sentimentale, c’è anche quello professionale che lega Micaela e Claudio Pallitto, che coltiva da tempo il sogno del cinema e può vantare nel suo curriculum una particina in Siccità, film diretto proprio da Paolo Virzì. Insomma, dopo dieci lunghi anni d’amore, due figli e una rottura burrascosa con Paolo Virzì, Micaela ha voltato pagina.