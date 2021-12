Chi è Paola Cardinale, compagna di Biagio Antonacci che l'ha reso papà: dal lavoro all'età

E' grazie al suo amore che Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Si tratta di Paola Cardinale, la donna che gli è al fianco ormai da quattordici anni e che proprio oggi ha dato alla luce Carlo, terzogenito celebrato in un annuncio dal cantante.

La storia

Biagio Antonacci e Paola Cardinale fanno coppia da ormai quasi quindici anni. I due abitano a Milano, città d'origine di lui, ma viaggiano spesso tra Bologna e l’Isola d’Elba, terre molto amate. Il primo incontro nel 2004. L'amore è nato dopo la separazione di lui da Marianna Morandi, figlia del famoso cantante Gianni, che gli ha dato due figli: Paolo, anch'esso cantante, e Giovanni, nome dato presumibilmente in omaggio al nonno. E dopo l'addio di lei all’ex calciatore Massimo Brambati, padre della sua prima figlia, Benedetta, nata nel 1999. Per entrambi, insomma, l'arrivo di Carlo non segna la prima volta da genitori.

Chi è Paola: età e Lavoro

Classe 1976 e originaria di Genova, 45 anni, Paola è di professione una giornalista. In passato ha condotto Derby assieme Fulvio Collovati, trasmissione sportiva in onda su Telenord. A lei aveva dedicato questo post tempo fa: "Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere". A corredo, una foto della coppia in un campo di ulivi".

Social e Instagram

Proverbiale la riservatezza di Paola, che non possiede alcun account sui social. Almeno col suo nome ufficiale, infatti, non esistono profili Facebook né Instagram.

L'unico che si limita (molto di rado) a raccontare il loro amore è l'altrettanto riservatissimo Biagio. Ma, anche in questo caso, si tratta unicamente di fotografie sobrie in cui entrambi vengono immortalati in momenti simbolici. Come quando, in occasione della giornata contro la Violenza sulle Donne, Biagio ha condiviso la foto di un abbraccio in mezzo ad un campo: "Usa le braccia solo per ballare".

E il matrimonio?

Un figlio sì, ma il matrimonio non rientra nei progetti della coppia. "Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico", aveva raccontato Biagio tempo fa.

Non serve burocrazia quando l'amore è così forte: "Con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini", ha sentenziato.