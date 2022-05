Chi è Paolo Gibba Campanardi, conduttore di Metal Detective su DMAX

Vita privata e professionale di Paolo Gibba Campanardi: nato nei pressi del lago di Garda, ha trascorso molte ore della sua vita in montagna, dove gestisce un rifugio. Ma chi è Paolo Gibba Campanardi? Dal suo lavoro a Metal Detective, dalla compagna al figlio. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, famiglia, teatro, musica

Paolo Campanardi è nato 36 anni fa a Toscolano Maderno, un comune della provincia di Brescia situato sulla sponda occidentale del lago di Garda. Il suo soprannome, nonché nome d’arte, è Gibba. Oggi conduce un programma su DMAX e gestisce un rifugio di alta montagna, ma nonostante una età ancora giovane sono tante le esperienze fatte e i titoli guadagnati. Quello per la montagna è un amore incondizionato ma è anche Presidente della Protezione Civile locale, che si occupa della gestione, della prevenzione e il superamento dello stato di emergenza in caso di catastrofi naturali. Guida storica, da anni si occupa di ricerca militare e si prefigge il compito di recuperare reperti bellici un tempo appartenuti a soldati che hanno combattuto in guerra. Tra le altre cose, è anche Presidente dell’Associazione Gruppo Ricerca, un ente che si occupa della salvaguardia del patrimonio associato alla Prima Guerra Mondiale.

Metal Detective

Gibba è noto al pubblico televisivo per essere il volto e l’anima del programma Metal Detective. Si tratta di un format targato Discovery e visibile su DMAX, annoverabile al genere avventuroso. Paolo si arma del suo caro metal detector, indossa l’inseparabile tuta mimetica e va a caccia di indizi. In ogni puntata si avventura in luoghi impervi, tragitti che centinaia di anni fa hanno visto i nostri soldati in azione o, anche, semplicemente a riposo. Gibba trova cimeli di altre epoche e mediante armi o curiosi oggetti svela misteri e racconti di carattere bellico, ignote ai più. Da martedì 10 maggio alle 21.25 su DMAX va in onda la quarta stagione di Metal Detective.

Vita privata, compagna, figlio, Instagram

I lavori svolti e i luoghi abitualmente frequentati da Paolo Campanardi sono quanto di più distante possa esserci dal gossip e dalla cronaca rosa, ma sappiamo comunque che Paolo ha una compagna di nome Michela e un figlio di 13 anni, Tommaso. Lontano dalle grandi città, trascorrono una tranquilla vita nei pressi del Lago di Garda. Tutti gli appassionati di Metal Detective ritroveranno nel profilo Instagram ufficiale di Paolo “Gibba” Campanardi un mondo affascinante e pienamente fedele allo spirito del suo programma televisivo.