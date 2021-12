Chi è il politico che si è fidanzato con Paola Caruso

C'è un nuovo fidanzato nella vita di Paola Caruso. Si tratta di un politico e, precisamente, di Paride Mazzotta, volto di Forza Italia in Puglia. Ad annunciarlo è proprio la showgirl via Instagram, mentre si immortala accanto alla dolce metà in un lussuosissimo resort delle Maldive. Assente il figlio Michele, avuto nel 2019 dal compagno Francesco Casera, con cui è durata molto poco.

"Romantinc dinner on the beach" . E, a corredo, la foto di un romantico, romanticissimo brindisi. Così Paola mette i manifesti che annunciano via social l'arrivo di un nuovo amore. Nel costosissimo Radisson Blu delle Maldive, la neo nata coppia si concede una cena a piedi scalzi sulla sabbia, tra crudi di pesce e prelibatezze. Lei è bellissima con i capelli biondi lasciati al vento e un abito verde smeraldo, lui elegante in camicia e pantalone scuro.

Oltre 11mila like per lo scatto, con congratulazioni da più parti, tra colleghi e gente comune. Tutti pronti a seguire il "day after" tanto romanticismo, ovvero la gita di coppia in bicicletta del mattino dopo.

Chi è Paride Mazzotta

Ma chi è, esattamente, Paride Mazzotta? Il suo volto non è noto al pubblico generalista, appassionatissimo invece delle vicende di Paola (si pensi al vero e proprio "caso" circa il ritrovamento della madre biologica a Live, non è la d'Urso), né sembra intenzionato a mettersi in mostra se si considera che i suoi profili social sono privati.

Nato a San Cesario di Lecce (in provincia di Lecce, appunto) il 4/04/89 è residente a Carmiano. Politico dal gruppo di appartenenza Forza Italia, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università del Salento (proprio come Paola, anch'essa laureata nella stessa materia) ed è imprenditore nel settore turistico-ricettivo. I suoi incarichi, i seguenti: Vicepresidente Commissione IV (Sviluppo economico); Componente Commissione I (Bilancio - Finanze - Programmazione); Componente Commissione III (Assistenza sanitaria, Servizi sociali).

Attivo su Facebook, è poco presente su Instagram, dove conta 8.757 follower ed appena 300 following. Impossibile accedere al profilo, poiché è chiuso. Nell'immagine dell'account, si ritrae dietro ai banchi di una seduta consiliare



La (turbolenta) vita sentimentale di Paola Caruso, dal figlio di Bonolis alla politica

Sarà dunque lui, Paride, l'uomo capace di far mettere la testa a posto a Paola? Classe 1985, originaria di Cosenza, l'ex pin up di Avanti un altro ha avuto una vita privata turbolenta. Tra i flirt, quelli con Stefano Bonolis, figlio del noto conduttore Paolo, primo amore famoso. Di una nutrita schiera. Poi, infatti, sono arrivate liaison con Daniele Interrante, Andrea Casalino, Lucas Peracchi.

Nel 2018 l'inizio della relazione con Francesco Caserta, un giovane imprenditore che vive e lavora a Monaco. L'amore finisce sul nascere. E sul nascere del piccolo Michele, due anni ad oggi. Ad ottobre del 2019 si fidanza poi con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, ma si mollano dopo due mesi. Ora è tempo di Paride.