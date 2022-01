Chi è Patrizia Griffini, provocante ed inseparabile amica di Belen: dall'età al lavoro al GF

Si fa chiamare "Pettineuse", "perché fa più chic" (rispetto a "parrucchiera"), sottolinea. Ma chi è Patrizia Griffini, l'amica inseparabile con cui Belen è volata in Argentina? Cinquantasette anni, di professione hairstylist e pr, è legata alla showgirl argentina da anni, tanto da essere stata sua complice nella vita privata più volte. Ed è con lei che oggi Belu è approdata nel suo paese natale per dimenticare i guai lasciati in Italia (si legga: la crisi di coppia con Antonino Spinalbese, padre della figlia neonata Luna Marì).

Chi è Patrizia Griffini: dall'età al lavoro; dall'infazia difficile al Grande Fratello

Nata a Verbania, capoluogo del Piemonte cinquantasette anni fa, e precisamente il il 29 gennaio 1965 Patrizia Griffini è del segno dell'acquario, è alta un metro e 52.

Da sempre lavora come parrucchiera a Milano, tanto da essersi attestata come una delle più note (anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello, nel 2005, e all'amicizia con molti vip), ma di recente ha affiancato a questa professione l'attività di Pr.

Già ai tempi dell'arruolamento tra gli inquilini del loft di Cinecittà, Patrizia aveva parlato della sua tormentata vita privata. In particolare, dell'infanzia segnata dalla perdita del papà. Orfana di padre, ha due fratelli: Roberto e Barbara, che ai tempi del GF lavoravano, rispettivamente, come operaio e commessa in un supermercato.

Patrizia Griffini è fidanzata?

Nonostante Patrizia, amante della vita sociale e dei social network, poco o nulla è dato sapere della sua vita sentimentale. Non è chiaro se sia fidanzata o meno. Ai tempi del Grande Fratello però aveva spiegato che sarebbe entrata nella Casa lasciandosi alle spalle una convivenza di ben quindici anni.

Non ha figli ma è molto materna con i cuccioli di Belu e degli amici, con cui si immortala in tenerissimi scatti che fanno il pienone di like.

I "ritocchini"

Mai Patrizia ha fatto mistero di essersi sottoposta ad alcuni interventi chirurgici: al naso, al seno e alle palpebre. Ogni tanto ha inoltre optato per qualche "punturina" alle labbra.

Instagram e Facebook. E gli amici "vip"

Attivissima sui social network, su Instagram ha raggiunto di recente oltre centomila follower, mentre non ha un profilo Facebook Ufficiale. Di certo c'è che il suo account Ig è punto di ritrovo per tutti coloro che, appassionati di cronaca rosa, vogliono saperne di più della vita privata delle tante celebrità conosciute da Patrizia, da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, anch'essi del clan Rodriguz, al conduttore Paolo Bonolis fino al chirurgo Giacomo Urtis.

Storia dell'amicizia con Belen

L'amicizia con Belen, invece, ha radici molto più solide. Dura da anni. Basti pensare che Patrizia è stata testimone durante il matrimonio di lei con Stefano De Martino, nel 2013: "Non è soltanto bella, è una donna dello spettacolo completa : sa cantare, ballare presentare. E’ una donna eccezionale" ha dichiarato a proposito dell'amica ai tempi.

Assidua frequentatrice di tutte le reunion di famiglia dei Rodriguez, sarebbe stata proprio lei a presentare (anche) Antonino Spinalbese a Belu: i due si sarebbero conosciuti perché lui ha lavorato all’acconciatura di lei. Un vero e proprio colpo di fulmine, che ha dato come frutto la piccola Luna Marì, nata a luglio, ma già passato.

Foto

Nelle foto in basso: Patrizia Griffini con Cecilia Rodriguez, Soleil Sorge, Belen Rodriguez e in un vecchio scatto del "Grande Fratello 5"