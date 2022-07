Chi è Penelope Tsilika, protagonista de La strada del silenzio

Vita privata e professionale di Penelope Tsilika: dalle origini al corso di teatro, dal cinema alla televisione. Ma chi è Penelope Tsilika? Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Dal fidanzato a Instagram, fino alla miniserie La strada del silenzio, trasmessa da Canale 5.

Età, origini, studi

Penelope Tsilika è nata ad Atene nel 1988. Nel corso della giovinezza la recitazione non sembra fare parte del suo destino: probabilmente anche grazie alla professione di suo padre, stimato avvocato, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Atene. Non propriamente a suo agio con il corso di studi, è molto affascinata della criminologia al punto da maturare seriamente l’ipotesi di intraprendere quella strada. Ancora incerta sul da farsi trova la sua predisposizione poco dopo: inizialmente tenuta nascosta ai genitori l’ipotesi della recitazione, sostiene e supera l'esame presso il Teatro Nazionale, che frequenta brillantemente fino a conseguire il diploma.

Cinema e teatro

La sua prima esperienza davanti alla macchina da presa avviene nel 2011, quando appare nel film 'Ap ta kokala vgalmena', diretto da Sotiris Goritsas. Nel 2012 recita a teatro ne' Il segretario generale'. Il 2013 è un anno importante perché è protagonista del film 'Mikra Anglia', firmato da uno stimato regista ellenico come Pantelis Voulgaris: per questo ruolo la Tsilika ottiene la sua prima candidatura agli Hellenic Film Academy Awards come miglior attrice protagonista. Un traguado che eguaglia successivamente grazie ai film 'I anakrisi' di Panayiotis Portokalakis (2019) e 'Kala azar' di Janis Rafailidou (2020).

La strada del silenzio

Il 2021 è per Penelope Tsilika l’anno della consacrazione: interpreta infatti il ruolo di Thalia Karouzou nella miniserie televisiva “La strada del silenzio” (titolo originale: Siopilos dromos). Questo lavoro arriva in Italia su Canale 5, a partire dal 13 luglio del 2022. La storia è quella della sparizione di uno scuolabus all’interno del quale ci sono nove bambini, l’autista e un inserviente. Protagonista della vicenda, il personaggio della Karouzou è quello di una giornalista coinvolta nella vicenda. A dimostrare l’ascesa dell’attrice, è da segnalare la sua partecipazione a “Crimes of the Future”, film del maestro canadese David Cronenberg, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022 e in uscita il 24 agosto dello stesso anno nelle sale italiane.

Vita privata, marito, hobby, doppiaggio, Instagram

Purtroppo non sappiamo se Penelope Tsilika ha un compagno (o un marito). Anche se nel corso degli ultimi anni la sua fama è cresciuta, l’attrice ha continuato a non lasciar trasparire alcun dettaglio della sua sfera privata. I più curiosi possono comunque seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale. Tra le sue passioni troviamo innanzitutto la fotografia, ma ama anche leggere e viaggiare. Una curiosità: nel 2018 ha dato la voce al personaggio di Greek per il videogioco “Assassin's Creed: Odyssey”.